https://ria.ru/20240312/lidery-1932477000.html

Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России"

Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024

Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России"

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:33

2024-03-12T12:33

2024-03-12T12:33

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Их будет много, они все будут говорить с президентом - свободное общение, как всегда. И Владимир Путин выступит, и Алексей Комиссаров - гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", ректор РАНХиГС будет модерировать эту дискуссию... Беседа обещает быть весьма, и весьма интересной", - сказал он журналистам. Песков уточнил, что сейчас проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его словам, это "платформа, которая набрала обороты", она собрала тысячи целеустремленных людей - и молодых, и среднего возраста, которые проявили себя. Среди участников есть и те, кто принимает участие в СВО, добровольцы, представители органов власти, отметил пресс-секретарь президента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, "лидеры россии"