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Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
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12:33 12.03.2024
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Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России"
Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России"
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:33
2024-03-12T12:33
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Их будет много, они все будут говорить с президентом - свободное общение, как всегда. И Владимир Путин выступит, и Алексей Комиссаров - гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", ректор РАНХиГС будет модерировать эту дискуссию... Беседа обещает быть весьма, и весьма интересной", - сказал он журналистам. Песков уточнил, что сейчас проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его словам, это "платформа, которая набрала обороты", она собрала тысячи целеустремленных людей - и молодых, и среднего возраста, которые проявили себя. Среди участников есть и те, кто принимает участие в СВО, добровольцы, представители органов власти, отметил пресс-секретарь президента.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, "лидеры россии"
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, "Лидеры России"
Путин примет в Кремле победителей конкурса "Лидеры России"

Песков: Путин примет победителей конкурса управленцев "Лидеры России"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Их будет много, они все будут говорить с президентом - свободное общение, как всегда. И Владимир Путин выступит, и Алексей Комиссаров - гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", ректор РАНХиГС будет модерировать эту дискуссию... Беседа обещает быть весьма, и весьма интересной", - сказал он журналистам.
Песков уточнил, что сейчас проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его словам, это "платформа, которая набрала обороты", она собрала тысячи целеустремленных людей - и молодых, и среднего возраста, которые проявили себя. Среди участников есть и те, кто принимает участие в СВО, добровольцы, представители органов власти, отметил пресс-секретарь президента.
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