Рейтинг@Mail.ru
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой - РИА Новости, 12.03.2024
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой
Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:38
2024-03-12T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928049161_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_5008408bea141e0873c17908394b4564.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными объектами, сообщили на сайте правительства региона. "Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения", — сообщили в правительстве Курской области. Оперштаб запретил распространять информацию о местах обстрелов, использовании оружия или средств ПВО и БПЛА, если "указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета". "Решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента в рамках "среднего уровня реагирования", — добавили власти.
https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928049161_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_a15cf12beb257338c18807267d076566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой

Курский оперштаб запретил распространять в СМИ и интернете материалы с ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными объектами, сообщили на сайте правительства региона.
"Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения", — сообщили в правительстве Курской области.
Оперштаб запретил распространять информацию о местах обстрелов, использовании оружия или средств ПВО и БПЛА, если "указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета".
"Решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента в рамках "среднего уровня реагирования", — добавили власти.
Кадр видео атаки на Белгородскую и Курскую области
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала