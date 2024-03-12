https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html

Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой

Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой - РИА Новости, 12.03.2024

Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой

Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:38

2024-03-12T16:38

2024-03-12T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными объектами, сообщили на сайте правительства региона. "Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения", — сообщили в правительстве Курской области. Оперштаб запретил распространять информацию о местах обстрелов, использовании оружия или средств ПВО и БПЛА, если "указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета". "Решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента в рамках "среднего уровня реагирования", — добавили власти.

https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы рф