https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой - РИА Новости, 12.03.2024
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой
Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:38
2024-03-12T16:38
2024-03-12T16:38
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безопасность
курская область
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными объектами, сообщили на сайте правительства региона. "Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения", — сообщили в правительстве Курской области. Оперштаб запретил распространять информацию о местах обстрелов, использовании оружия или средств ПВО и БПЛА, если "указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета". "Решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента в рамках "среднего уровня реагирования", — добавили власти.
https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ
Курский оперштаб запретил распространять фото и видео с военными и техникой
Курский оперштаб запретил распространять в СМИ и интернете материалы с ВС РФ
ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости.
Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением ВС РФ, военной инфраструктурой, критически важными объектами, сообщили на сайте
правительства региона.
"Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения", — сообщили в правительстве Курской области.
Оперштаб запретил распространять информацию о местах обстрелов, использовании оружия или средств ПВО и БПЛА, если "указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета".
"Решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента в рамках "среднего уровня реагирования", — добавили власти.
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