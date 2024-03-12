https://ria.ru/20240312/il-76-1932505341.html

Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области

Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024

Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области

Населенные пункты в результате крушения самолета Ил-76 в Ивановской области не пострадали, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:29

2024-03-12T14:29

2024-03-12T14:44

происшествия

ивановская область

ил-76

россия

иваново

воздушно-космические силы россии

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РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Населенные пункты в результате крушения самолета Ил-76 в Ивановской области не пострадали, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.Как информировало Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ."На место ЧП прибыл губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб, работают все службы", - сообщило правительство региона.

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ивановская область, ил-76, россия, иваново, воздушно-космические силы россии