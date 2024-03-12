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Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области
Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области
Населенные пункты в результате крушения самолета Ил-76 в Ивановской области не пострадали, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:29
2024-03-12T14:29
2024-03-12T14:44
происшествия
ивановская область
ил-76
россия
иваново
воздушно-космические силы россии
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РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Населенные пункты в результате крушения самолета Ил-76 в Ивановской области не пострадали, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.Как информировало Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ."На место ЧП прибыл губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб, работают все службы", - сообщило правительство региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, ил-76, россия, иваново, воздушно-космические силы россии
Происшествия, Ивановская область, Ил-76, Россия, Иваново, Воздушно-космические силы России
Населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области
Власти: населенные пункты не пострадали при крушении Ил-76 в Ивановской области