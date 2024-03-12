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Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией - РИА Новости, 12.03.2024
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13:37 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html
Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией
Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией - РИА Новости, 12.03.2024
Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией
Власти Грузии не введут запрет на авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, так как действуют исходя из интересов... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:37
2024-03-12T13:37
в мире
грузия
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Власти Грузии не введут запрет на авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, так как действуют исходя из интересов своей страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Ранее глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия выдвинул Тбилиси ряд требований для нормализации отношений с Киевом, в том числе прекратить прямое авиасообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили. "Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране... Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине", - сказал Каладзе журналистам.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925684866.html
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в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией

Каладзе: Грузия не будет принимать меры, которые навредят ей и ее жителям

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Власти Грузии не введут запрет на авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, так как действуют исходя из интересов своей страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия выдвинул Тбилиси ряд требований для нормализации отношений с Киевом, в том числе прекратить прямое авиасообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили.
"Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране... Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине", - сказал Каладзе журналистам.
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