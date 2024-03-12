https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html

Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией

Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией - РИА Новости, 12.03.2024

Грузия объяснила, почему не запретит авиасообщение с Россией

Власти Грузии не введут запрет на авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, так как действуют исходя из интересов... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:37

2024-03-12T13:37

2024-03-12T13:37

в мире

грузия

россия

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Власти Грузии не введут запрет на авиасообщение с Россией и не присоединятся к международным антироссийским санкциям, так как действуют исходя из интересов своей страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Ранее глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия выдвинул Тбилиси ряд требований для нормализации отношений с Киевом, в том числе прекратить прямое авиасообщение между Грузией и Россией, а также освободить из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили. "Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны… Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране... Что касается заявления Арахамии, то я не хочу вступать в полемику. Я хочу пожелать мира Украине", - сказал Каладзе журналистам.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925684866.html

грузия

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)