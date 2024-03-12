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Явка на досрочном голосовании в ДНР на третий день составила 36,91 процента
Явка на досрочном голосовании в ДНР на третий день составила 36,91 процента - РИА Новости, 12.03.2024
Явка на досрочном голосовании в ДНР на третий день составила 36,91 процента
Явка на третий день досрочного этапа голосования на выборах президента РФ в ДНР составляет 36,91%, заявил РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:30
2024-03-12T21:30
2024-03-12T21:30
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Явка на третий день досрочного этапа голосования на выборах президента РФ в ДНР составляет 36,91%, заявил РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. С 10 марта участковые избирательные комиссии Донецкой Народной Республики приступили к проведению досрочного голосования на выборах президента РФ. "Явка за сегодняшний день 12 марта 2024 года составила 36,91%", - сказал РИА Новости Высоцкий. Он также напомнил, что в явку входят данные о проголосовавших ранее, начиная с 25 февраля 2024 на избирательных участках вдоль линии боевого соприкосновения. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Политика
Явка на досрочном голосовании в ДНР на третий день составила 36,91 процента
В ДНР явка на досрочном голосовании на выборах на третий день составила 36,91%