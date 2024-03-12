В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии
Советник главы МВД Эстонии заявил, что Россия объявила Ляэнеметса в розыск
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Советник эстонского министра внутренних дел Воотеле Пяй заявил во вторник, что Россия возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.
"Россия возбудила уголовное деле и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса", - написал Пяй в социальной сети X, сославшись при этом на интернет-издание EurAsia Daily.
По данным издания, Россия возбудила уголовные дела в отношении более чем 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии, в том числе против министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. "Все они объявлены в розыск. Уголовные дела против западных чиновников и политиков возбуждены "за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам", - говорится в сообщении.
В феврале, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп были объявлены в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Каллас тогда прокомментировала эту новость, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.