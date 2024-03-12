https://ria.ru/20240312/estoniya-1932502671.html

В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии

В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии - РИА Новости, 12.03.2024

В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии

Советник эстонского министра внутренних дел Воотеле Пяй заявил во вторник, что Россия возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:18

2024-03-12T14:18

2024-03-12T14:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Советник эстонского министра внутренних дел Воотеле Пяй заявил во вторник, что Россия возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. "Россия возбудила уголовное деле и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса", - написал Пяй в социальной сети X, сославшись при этом на интернет-издание EurAsia Daily. По данным издания, Россия возбудила уголовные дела в отношении более чем 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии, в том числе против министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. "Все они объявлены в розыск. Уголовные дела против западных чиновников и политиков возбуждены "за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам", - говорится в сообщении. В феврале, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп были объявлены в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Каллас тогда прокомментировала эту новость, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.

https://ria.ru/20240301/kallas-1930488121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония