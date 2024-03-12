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В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии - РИА Новости, 12.03.2024
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14:18 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/estoniya-1932502671.html
В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии
В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии - РИА Новости, 12.03.2024
В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии
Советник эстонского министра внутренних дел Воотеле Пяй заявил во вторник, что Россия возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:18
2024-03-12T14:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Советник эстонского министра внутренних дел Воотеле Пяй заявил во вторник, что Россия возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. "Россия возбудила уголовное деле и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса", - написал Пяй в социальной сети X, сославшись при этом на интернет-издание EurAsia Daily. По данным издания, Россия возбудила уголовные дела в отношении более чем 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии, в том числе против министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. "Все они объявлены в розыск. Уголовные дела против западных чиновников и политиков возбуждены "за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам", - говорится в сообщении. В феврале, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп были объявлены в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Каллас тогда прокомментировала эту новость, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.
https://ria.ru/20240301/kallas-1930488121.html
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в мире, россия, эстония
В мире, Россия, Эстония
В Таллине утверждают, что Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии

Советник главы МВД Эстонии заявил, что Россия объявила Ляэнеметса в розыск

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Советник эстонского министра внутренних дел Воотеле Пяй заявил во вторник, что Россия возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.
"Россия возбудила уголовное деле и объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса", - написал Пяй в социальной сети X, сославшись при этом на интернет-издание EurAsia Daily.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
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По данным издания, Россия возбудила уголовные дела в отношении более чем 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии, в том числе против министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. "Все они объявлены в розыск. Уголовные дела против западных чиновников и политиков возбуждены "за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам", - говорится в сообщении.
В феврале, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп были объявлены в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Каллас тогда прокомментировала эту новость, заявив, что подобные действия РФ не заставят Эстонию отказаться от поддержки Украины.
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