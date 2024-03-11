https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932204725.html

Зеленский грубо ответил на слова папы римского

Зеленский грубо ответил на слова папы римского - РИА Новости, 11.03.2024

Зеленский грубо ответил на слова папы римского

Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг, его слова приводит издание NV.ua. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T00:35

2024-03-11T00:35

2024-03-11T04:11

в мире

украина

россия

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг, его слова приводит издание NV.ua.Зеленский в своем вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных "и молитвой, и разговором, и делом"."Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством", — заявил он.Накануне папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта.

https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html

https://ria.ru/20240310/papa-1932128632.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)