https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932204725.html
Зеленский грубо ответил на слова папы римского
Зеленский грубо ответил на слова папы римского - РИА Новости, 11.03.2024
Зеленский грубо ответил на слова папы римского
Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг, его слова приводит издание NV.ua. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:35
2024-03-11T00:35
2024-03-11T04:11
в мире
украина
россия
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг, его слова приводит издание NV.ua.Зеленский в своем вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных "и молитвой, и разговором, и делом"."Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством", — заявил он.Накануне папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта.
https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Зеленский грубо ответил на слова папы римского
Зеленский назвал слова папы римского о переговорах виртуальным посредничеством