Рейтинг@Mail.ru
Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 11.03.2024 (обновлено: 13:16 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html
Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки
Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки - РИА Новости, 11.03.2024
Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки
Начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой обвиняется в получении взяток на 11... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:55
2024-03-11T13:16
происшествия
россия
калининградская область
литва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932281792_183:0:3460:1843_1920x0_80_0_0_68321495e5c5e4015c4502cc3777affb.png
КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой обвиняется в получении взяток на 11 миллионов рублей, он арестован, сообщает пресс-служба СК РФ по Калининградской области. По версии следствия, с марта 2022 по сентябрь 2023 года начальник таможенного поста через своих подчиненных, выступавших в качестве посредников, на систематической основе получал взятки от дежурных смен таможенного поста по 20 тысяч рублей в сутки за общее покровительство и попустительство по службе - в частности, за возможность дальнейшего беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту. По данным следствия, общая сумма взятки составила почти 11 миллионов рублей. "В отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское" Калининградской областной таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Кроме него фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника (сменный) таможенного поста, ведущий инспектор одной из смен и еще четверо сотрудников таможни, которым инкриминируется посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Начальник таможенного поста, его заместитель и ведущий инспектор задержаны, им предъявлено обвинение. "По ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты водворены в следственный изолятор до 4 мая 2024 года", - говорится в сообщении. В рамках расследования в квартирах фигурантов и по месту их работы проведены обыски, проведены очные ставки, допрашиваются свидетели. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов УФСБ России по Калининградской области.
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928138490.html
https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html
россия
калининградская область
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932281792_319:0:2777:1843_1920x0_80_0_0_77c4d3b368b1ec34d4eb0dd14e0b1e3e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининградская область, литва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Литва, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки

Начальника таможенного поста под Калининградом арестовали за регулярные взятки

© УФСБ России по Калининградской областиАрест начальника таможенного поста МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой
Арест начальника таможенного поста МАПП Чернышевское на границе с Литвой
© УФСБ России по Калининградской области
Арест начальника таможенного поста МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой обвиняется в получении взяток на 11 миллионов рублей, он арестован, сообщает пресс-служба СК РФ по Калининградской области.
По версии следствия, с марта 2022 по сентябрь 2023 года начальник таможенного поста через своих подчиненных, выступавших в качестве посредников, на систематической основе получал взятки от дежурных смен таможенного поста по 20 тысяч рублей в сутки за общее покровительство и попустительство по службе - в частности, за возможность дальнейшего беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту. По данным следствия, общая сумма взятки составила почти 11 миллионов рублей.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов, во время оглашения приговора в зале Измайловского суда Москвы. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
25 января, 15:11
"В отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское" Калининградской областной таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Кроме него фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника (сменный) таможенного поста, ведущий инспектор одной из смен и еще четверо сотрудников таможни, которым инкриминируется посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Начальник таможенного поста, его заместитель и ведущий инспектор задержаны, им предъявлено обвинение. "По ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты водворены в следственный изолятор до 4 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян
19 февраля, 00:58
В рамках расследования в квартирах фигурантов и по месту их работы проведены обыски, проведены очные ставки, допрашиваются свидетели.
Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов УФСБ России по Калининградской области.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки
24 января, 18:20
 
ПроисшествияРоссияКалининградская областьЛитваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала