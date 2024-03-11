https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки

Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки - РИА Новости, 11.03.2024

Начальника таможенного поста в Калининградской области арестовали за взятки

Начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой обвиняется в получении взяток на 11... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:55

2024-03-11T12:55

2024-03-11T13:16

происшествия

россия

калининградская область

литва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932281792_183:0:3460:1843_1920x0_80_0_0_68321495e5c5e4015c4502cc3777affb.png

КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой обвиняется в получении взяток на 11 миллионов рублей, он арестован, сообщает пресс-служба СК РФ по Калининградской области. По версии следствия, с марта 2022 по сентябрь 2023 года начальник таможенного поста через своих подчиненных, выступавших в качестве посредников, на систематической основе получал взятки от дежурных смен таможенного поста по 20 тысяч рублей в сутки за общее покровительство и попустительство по службе - в частности, за возможность дальнейшего беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту. По данным следствия, общая сумма взятки составила почти 11 миллионов рублей. "В отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское" Калининградской областной таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Кроме него фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника (сменный) таможенного поста, ведущий инспектор одной из смен и еще четверо сотрудников таможни, которым инкриминируется посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Начальник таможенного поста, его заместитель и ведущий инспектор задержаны, им предъявлено обвинение. "По ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты водворены в следственный изолятор до 4 мая 2024 года", - говорится в сообщении. В рамках расследования в квартирах фигурантов и по месту их работы проведены обыски, проведены очные ставки, допрашиваются свидетели. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов УФСБ России по Калининградской области.

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928138490.html

https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html

россия

калининградская область

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, калининградская область, литва, следственный комитет россии (ск рф)