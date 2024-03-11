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В России должно появиться больше отечественных видеоигр, считает депутат - РИА Новости, 11.03.2024
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20:43 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/videoigry-1932378881.html
В России должно появиться больше отечественных видеоигр, считает депутат
В России должно появиться больше отечественных видеоигр, считает депутат - РИА Новости, 11.03.2024
В России должно появиться больше отечественных видеоигр, считает депутат
Одной из главных задач игровой индустрии РФ является создание большего количества отечественной продукции, считает депутат Госдумы Амир Хамитов. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:43
2024-03-11T20:43
технологии
россия
европа
госдума рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Одной из главных задач игровой индустрии РФ является создание большего количества отечественной продукции, считает депутат Госдумы Амир Хамитов. В понедельник состоялось заседание рабочей группы при комитете по физической культуре и спорту "Развитие спорта высоких технологий в РФ". Главной темой стало развитие в стране игровой индустрии и поддержка гейминга лидерами рынка и бизнеса. "В сфере развития игровой индустрии уже наметились значительные положительные тенденции. Проекты этой отрасли все чаще получают государственную поддержку, проводятся соревнования по дисциплинам киберспорта. Однако хотелось бы видеть появление на рынке большего количества отечественных игр, продуктов и проектов", - сказал Хамитов журналистам . До 20 марта участники рабочей группы представят свои предложения по улучшению ситуации. Эти предложения будут включены в итоговый протокол и учтены в дальнейшей работе. Генеральный директор и креативный директор ООО "Пионеры Игрового Искусства" Дмитрий Здесев подчеркнул, что необходимо не бороться с актуальными тенденциями, а учиться использовать их на благо. "Игры нельзя рассматривать как проблему. Это феномен, это явление, это уже свершившаяся реальность, спорить с которой бесполезно. Игры являются просто инструментом. В первую очередь, они имеют действительно развлекательную функцию, но могут нести и дополнительную – воспитательную. Я развлекаюсь – и учусь, постигаю общечеловеческие ценности. Вопрос развития российской медиаигровой индустрии - это вопрос борьбы за умы, за мировоззрение", - отметил Здесев. Международный киберспортивный эксперт, экс-топ-менеджер Nintendo/Tencent Хишам Нуху сообщил, что Российская Федерация находится в числе мировых лидеров игрового рынка. "Объем российского рынка составляет порядка 3 миллиардов долларов. Был небольшой спад в 2022 году с уходом некоторых компаний, были проблемы с платежками, но рынок постепенно восстанавливается. Россия на сегодняшний день занимает практически шестое место в Европе и находится по-прежнему в топ-10 на мировых рынках по объему выручек от мобильных игр", - подчеркнул он. Нуху отметил, что необходимо создание отечественного продукта, несущего в себе традиционные российские ценности. "Иначе мы даем возможность детям играть в другие продукты, где продвигаются другие ценности, которые противоречат тому, чему мы учим дома", - подчеркнул эксперт.
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технологии, россия, европа, госдума рф
Технологии, Россия, Европа, Госдума РФ
В России должно появиться больше отечественных видеоигр, считает депутат

Депутат Хамитов: В РФ должно появиться больше отечественных видеоигр и проектов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Одной из главных задач игровой индустрии РФ является создание большего количества отечественной продукции, считает депутат Госдумы Амир Хамитов.
В понедельник состоялось заседание рабочей группы при комитете по физической культуре и спорту "Развитие спорта высоких технологий в РФ". Главной темой стало развитие в стране игровой индустрии и поддержка гейминга лидерами рынка и бизнеса.
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"В сфере развития игровой индустрии уже наметились значительные положительные тенденции. Проекты этой отрасли все чаще получают государственную поддержку, проводятся соревнования по дисциплинам киберспорта. Однако хотелось бы видеть появление на рынке большего количества отечественных игр, продуктов и проектов", - сказал Хамитов журналистам .
До 20 марта участники рабочей группы представят свои предложения по улучшению ситуации. Эти предложения будут включены в итоговый протокол и учтены в дальнейшей работе.
Генеральный директор и креативный директор ООО "Пионеры Игрового Искусства" Дмитрий Здесев подчеркнул, что необходимо не бороться с актуальными тенденциями, а учиться использовать их на благо.
«
"Игры нельзя рассматривать как проблему. Это феномен, это явление, это уже свершившаяся реальность, спорить с которой бесполезно. Игры являются просто инструментом. В первую очередь, они имеют действительно развлекательную функцию, но могут нести и дополнительную – воспитательную. Я развлекаюсь – и учусь, постигаю общечеловеческие ценности. Вопрос развития российской медиаигровой индустрии - это вопрос борьбы за умы, за мировоззрение", - отметил Здесев.
Международный киберспортивный эксперт, экс-топ-менеджер Nintendo/Tencent Хишам Нуху сообщил, что Российская Федерация находится в числе мировых лидеров игрового рынка.
«
"Объем российского рынка составляет порядка 3 миллиардов долларов. Был небольшой спад в 2022 году с уходом некоторых компаний, были проблемы с платежками, но рынок постепенно восстанавливается. Россия на сегодняшний день занимает практически шестое место в Европе и находится по-прежнему в топ-10 на мировых рынках по объему выручек от мобильных игр", - подчеркнул он.
Нуху отметил, что необходимо создание отечественного продукта, несущего в себе традиционные российские ценности. "Иначе мы даем возможность детям играть в другие продукты, где продвигаются другие ценности, которые противоречат тому, чему мы учим дома", - подчеркнул эксперт.
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