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Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию - РИА Новости, 11.03.2024
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01:53 11.03.2024 (обновлено: 02:10 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html
Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию
Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию - РИА Новости, 11.03.2024
Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию
Венгрия - это единственный остров в европейском леволиберальном океане, за это ее уважают американские консервативные круги, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T01:53
2024-03-11T02:10
венгрия
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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия - это единственный остров в европейском леволиберальном океане, за это ее уважают американские консервативные круги, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Видно, что Европа сегодня - это либеральный прогрессивный океан. И в нем есть единственный остров - это Венгрия, которая пытается жить, думать и вести себя иначе. Говоря на их языке - проводит консервативную политику. И не только говорит об этом, как они говорят в Америке, но и делает. Поэтому у нас большой авторитет в Америке, потому что мы сделали то, что они хотели бы, но не выходит", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. Он привел в пример строительство Венгрией заграждения от нелегальных мигрантов, отстаивание ей семейных ценностей и запрет ЛГБТ*-пропаганды (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом РФ в список запрещенных и ликвидированных) среди несовершеннолетних. По словам Орбана, "всеми признано, что Венгрия - самая безопасная в Европе страна". Венгерский премьер отметил, что венгерская политика не устраивает нынешнюю американскую администрацию, и поэтому она хотела бы сменить власть в Венгрии, для чего выделяет деньги венгерской оппозиции и леволиберальным СМИ. По его словам, это наносит ущерб венгерско-американским отношениям, поскольку Будапешт "союзник, а не слуга" для Вашингтона. "Американское демократическое правительство, руководство ЕС и крупнейших государств-членов ЕС - это провоенные правительства. А Дональд Трамп на стороне мира, и Венгрия на стороне мира, в глубине этого заключается разница всех противоречий", - сказал Орбан. Ранее Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html
https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html
https://ria.ru/20240219/vengriya-1928196552.html
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венгрия, европа, америка, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, в мире
Венгрия, Европа, Америка, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию

Орбан: США уважают Венгрию, потому что она – остров в либеральном океане Европы

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия - это единственный остров в европейском леволиберальном океане, за это ее уважают американские консервативные круги, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Видно, что Европа сегодня - это либеральный прогрессивный океан. И в нем есть единственный остров - это Венгрия, которая пытается жить, думать и вести себя иначе. Говоря на их языке - проводит консервативную политику. И не только говорит об этом, как они говорят в Америке, но и делает. Поэтому у нас большой авторитет в Америке, потому что мы сделали то, что они хотели бы, но не выходит", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
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Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана
9 марта, 04:16
Он привел в пример строительство Венгрией заграждения от нелегальных мигрантов, отстаивание ей семейных ценностей и запрет ЛГБТ*-пропаганды (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом РФ в список запрещенных и ликвидированных) среди несовершеннолетних. По словам Орбана, "всеми признано, что Венгрия - самая безопасная в Европе страна".
Венгерский премьер отметил, что венгерская политика не устраивает нынешнюю американскую администрацию, и поэтому она хотела бы сменить власть в Венгрии, для чего выделяет деньги венгерской оппозиции и леволиберальным СМИ. По его словам, это наносит ущерб венгерско-американским отношениям, поскольку Будапешт "союзник, а не слуга" для Вашингтона.
"Американское демократическое правительство, руководство ЕС и крупнейших государств-членов ЕС - это провоенные правительства. А Дональд Трамп на стороне мира, и Венгрия на стороне мира, в глубине этого заключается разница всех противоречий", - сказал Орбан.
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Ранее Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.
Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".

* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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