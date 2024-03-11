https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html

Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию

Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию - РИА Новости, 11.03.2024

Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию

Венгрия - это единственный остров в европейском леволиберальном океане, за это ее уважают американские консервативные круги, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T01:53

2024-03-11T01:53

2024-03-11T02:10

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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия - это единственный остров в европейском леволиберальном океане, за это ее уважают американские консервативные круги, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Видно, что Европа сегодня - это либеральный прогрессивный океан. И в нем есть единственный остров - это Венгрия, которая пытается жить, думать и вести себя иначе. Говоря на их языке - проводит консервативную политику. И не только говорит об этом, как они говорят в Америке, но и делает. Поэтому у нас большой авторитет в Америке, потому что мы сделали то, что они хотели бы, но не выходит", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. Он привел в пример строительство Венгрией заграждения от нелегальных мигрантов, отстаивание ей семейных ценностей и запрет ЛГБТ*-пропаганды (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом РФ в список запрещенных и ликвидированных) среди несовершеннолетних. По словам Орбана, "всеми признано, что Венгрия - самая безопасная в Европе страна". Венгерский премьер отметил, что венгерская политика не устраивает нынешнюю американскую администрацию, и поэтому она хотела бы сменить власть в Венгрии, для чего выделяет деньги венгерской оппозиции и леволиберальным СМИ. По его словам, это наносит ущерб венгерско-американским отношениям, поскольку Будапешт "союзник, а не слуга" для Вашингтона. "Американское демократическое правительство, руководство ЕС и крупнейших государств-членов ЕС - это провоенные правительства. А Дональд Трамп на стороне мира, и Венгрия на стороне мира, в глубине этого заключается разница всех противоречий", - сказал Орбан. Ранее Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта. Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html

https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html

https://ria.ru/20240219/vengriya-1928196552.html

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венгрия, европа, америка, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, в мире