Орбан объяснил, почему в США уважают Венгрию
Орбан: США уважают Венгрию, потому что она – остров в либеральном океане Европы
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Венгрия - это единственный остров в европейском леволиберальном океане, за это ее уважают американские консервативные круги, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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"Видно, что Европа сегодня - это либеральный прогрессивный океан. И в нем есть единственный остров - это Венгрия, которая пытается жить, думать и вести себя иначе. Говоря на их языке - проводит консервативную политику. И не только говорит об этом, как они говорят в Америке, но и делает. Поэтому у нас большой авторитет в Америке, потому что мы сделали то, что они хотели бы, но не выходит", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
Он привел в пример строительство Венгрией заграждения от нелегальных мигрантов, отстаивание ей семейных ценностей и запрет ЛГБТ*-пропаганды (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, включено Минюстом РФ в список запрещенных и ликвидированных) среди несовершеннолетних. По словам Орбана, "всеми признано, что Венгрия - самая безопасная в Европе страна".
Венгерский премьер отметил, что венгерская политика не устраивает нынешнюю американскую администрацию, и поэтому она хотела бы сменить власть в Венгрии, для чего выделяет деньги венгерской оппозиции и леволиберальным СМИ. По его словам, это наносит ущерб венгерско-американским отношениям, поскольку Будапешт "союзник, а не слуга" для Вашингтона.
"Американское демократическое правительство, руководство ЕС и крупнейших государств-членов ЕС - это провоенные правительства. А Дональд Трамп на стороне мира, и Венгрия на стороне мира, в глубине этого заключается разница всех противоречий", - сказал Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.
Трамп ранее назвал Орбана "великим лидером", "настоящим джентльменом" и "очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.