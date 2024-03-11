https://ria.ru/20240311/ulovka-1932203685.html

Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете

Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете - РИА Новости, 11.03.2024

Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете

Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок — просьба записать сообщение для студии звукозаписи,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T02:17

2024-03-11T02:17

2024-03-11T09:28

технологии

ваге закарян

gem space

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок — просьба записать сообщение для студии звукозаписи, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Звонящие утверждают, что они проводят кастинг ля озвучки фильма или рекламы. На самом деле им нужен образец голоса, чтобы потом с помощью нейросети генерировать просьбы к родственникам этого человека или взять кредит на его имя.Пока такой способ выглядит несколько фантастическим, но случаи воровства сообщений для подделки голоса уже были, а технологии не стоят на месте.“Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться, как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам”, - предупреждает Закарян. Да и вести долгие беседы с неизвестными тоже не следует, особенно если появились сомнения, что они те, за кого себя выдают.

https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html

https://ria.ru/20240307/moloko-1931555121.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян, gem space, мошенники, мошенничество