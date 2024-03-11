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Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете - РИА Новости, 11.03.2024
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02:17 11.03.2024 (обновлено: 09:28 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ulovka-1932203685.html
Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете
Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете - РИА Новости, 11.03.2024
Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете
Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок — просьба записать сообщение для студии звукозаписи,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:17
2024-03-11T09:28
технологии
ваге закарян
gem space
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок — просьба записать сообщение для студии звукозаписи, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Звонящие утверждают, что они проводят кастинг ля озвучки фильма или рекламы. На самом деле им нужен образец голоса, чтобы потом с помощью нейросети генерировать просьбы к родственникам этого человека или взять кредит на его имя.Пока такой способ выглядит несколько фантастическим, но случаи воровства сообщений для подделки голоса уже были, а технологии не стоят на месте.“Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться, как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам”, - предупреждает Закарян. Да и вести долгие беседы с неизвестными тоже не следует, особенно если появились сомнения, что они те, за кого себя выдают.
https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html
https://ria.ru/20240307/moloko-1931555121.html
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технологии, ваге закарян, gem space, мошенники, мошенничество
Технологии, Ваге Закарян, Gem Space, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете

Эксперт Закарян: мошенники всеми способами хотят получить образец голоса жертвы

© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / damircudic
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок — просьба записать сообщение для студии звукозаписи, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Звонящие утверждают, что они проводят кастинг ля озвучки фильма или рекламы. На самом деле им нужен образец голоса, чтобы потом с помощью нейросети генерировать просьбы к родственникам этого человека или взять кредит на его имя.
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Пока такой способ выглядит несколько фантастическим, но случаи воровства сообщений для подделки голоса уже были, а технологии не стоят на месте.
“Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться, как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам”, - предупреждает Закарян. Да и вести долгие беседы с неизвестными тоже не следует, особенно если появились сомнения, что они те, за кого себя выдают.
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ТехнологииВаге ЗакарянGem SpaceмошенникиМошенничество
 
 
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