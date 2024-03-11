Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России
Гэллоуэй: РФ вправе применить любое оружие при отправке войск НАТО на Украину
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия имеет право применить любой вид оружия, если страны НАТО, в частности Франция, отправят свои войска на Украину, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале.
"Если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой, она применит любое оружие, которое есть у нее в арсенале. Если для Макрона нет никаких красных линий, то для Москвы тоже их не будет", — предупредил он.
Гэллоуэй также подчеркнул, что иностранный контингент ни в коем случае не должен быть введен на Украину, иначе это приведет к глобальной катастрофе. Он выразил недоумение, как такие европейские лидеры, ведущие к эскалации конфликта, могут занимать свои посты.
"Они все еще фантазируют, принимая во внимание все факты, что могут вмешаться в этот прокси-конфликт напрямую и не быть полностью разбитыми", — возмутился политик.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.