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Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 11.03.2024
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13:04 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932278080.html
Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России
Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 11.03.2024
Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России
Россия имеет право применить любой вид оружия, если страны НАТО, в частности Франция, отправят свои войска на Украину, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:04
2024-03-11T13:04
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия имеет право применить любой вид оружия, если страны НАТО, в частности Франция, отправят свои войска на Украину, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале."Если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой, она применит любое оружие, которое есть у нее в арсенале. Если для Макрона нет никаких красных линий, то для Москвы тоже их не будет", — предупредил он.Гэллоуэй также подчеркнул, что иностранный контингент ни в коем случае не должен быть введен на Украину, иначе это приведет к глобальной катастрофе. Он выразил недоумение, как такие европейские лидеры, ведущие к эскалации конфликта, могут занимать свои посты."Они все еще фантазируют, принимая во внимание все факты, что могут вмешаться в этот прокси-конфликт напрямую и не быть полностью разбитыми", — возмутился политик.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, джордж гэллоуэй, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Джордж Гэллоуэй, Дмитрий Песков, НАТО
Красных линий нет. Политик обратился к Макрону из-за угроз в адрес России

Гэллоуэй: РФ вправе применить любое оружие при отправке войск НАТО на Украину

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия имеет право применить любой вид оружия, если страны НАТО, в частности Франция, отправят свои войска на Украину, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале.
"Если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой, она применит любое оружие, которое есть у нее в арсенале. Если для Макрона нет никаких красных линий, то для Москвы тоже их не будет", — предупредил он.
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Гэллоуэй также подчеркнул, что иностранный контингент ни в коем случае не должен быть введен на Украину, иначе это приведет к глобальной катастрофе. Он выразил недоумение, как такие европейские лидеры, ведущие к эскалации конфликта, могут занимать свои посты.
"Они все еще фантазируют, принимая во внимание все факты, что могут вмешаться в этот прокси-конфликт напрямую и не быть полностью разбитыми", — возмутился политик.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронДжордж ГэллоуэйДмитрий ПесковНАТО
 
 
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