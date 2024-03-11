https://ria.ru/20240311/svr-1932299139.html

В СВР рассказали, зачем Запад хочет сократить явку на выборах в России

В СВР рассказали, зачем Запад хочет сократить явку на выборах в России - РИА Новости, 11.03.2024

В СВР рассказали, зачем Запад хочет сократить явку на выборах в России

По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак "сокращение явки" даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов в РФ, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:26

2024-03-11T14:26

2024-03-11T14:41

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олаф шольц

джо байден

леонид слуцкий (политик)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак "сокращение явки" даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов в РФ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). В понедельник в пресс-бюро СВР заявили, что, по поступающей информации, администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ. "Замысел по-американски незамысловат. По расчетам Вашингтона, полученное таким образом "сокращение явки" даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов", - говорится в сообщении. В СВР при этом отметили, что "вашингтонские политтехнологи, похоже, рискуют вновь просчитаться". "Гражданам стран ЕС, безусловно, будет небезынтересно услышать сентенции по поводу "голосования ногами" из уст Э. (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, который на последних президентских выборах во Франции в 2022 году не сумел набрать и 30 процентов голосов в первом туре. Не к лицу подобные заявления и Дж. (премьеру Италии Джордже - ред.) Мелони, партия которой, получив 26 процентов голосов, одержала в том же году неожиданную победу лишь вследствие рекордно низкой для Италии явки на выборах в парламент", - подчеркнули в спецслужбе. В СВР отметили, что за партию канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в бундестаг в 2021 году проголосовали около 26 % избирателей - "по последним опросам населения Германии, его поддержали бы только 14 процентов избирателей, если бы в ФРГ состоялись прямые выборы". "А может быть, это тонкий намек американцев Р. (Риши - ред.) Сунаку, который ловко занял кресло премьер-министра Великобритании в 2022 году, минуя всеобщее голосование граждан. Теперь нынешний премьер всячески оттягивает проведение внеочередных парламентских выборов, по итогам которых однозначно лишится своего поста", - добавили в СВР. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240311/vybory-1932296611.html

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, вашингтон (штат), олаф шольц, джо байден, леонид слуцкий (политик), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, евросоюз