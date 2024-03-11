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В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа - РИА Новости, 11.03.2024
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11:52 11.03.2024 (обновлено: 11:56 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/shkola-1932261692.html
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа - РИА Новости, 11.03.2024
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа
Школа в поселке Красный Партизан в ДНР получила повреждения в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщил глава Ясиноватского муниципального... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:52
2024-03-11T11:56
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР получила повреждения в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Последствия ночного обстрела населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ). Повреждения, в очередной раз, получила школа", - говорится в сообщении Шевченко. Отмечается, что пострадавших нет.
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донецкая народная республика, происшествия
Донецкая Народная Республика, Происшествия
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа

В поселке Красный Партизан в ДНР при украинском обстреле повреждена школа

© Фото : Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела населенного пункта Красный Партизан в Ясиноватском муниципальном округе
Последствия обстрела населенного пункта Красный Партизан в Ясиноватском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела населенного пункта Красный Партизан в Ясиноватском муниципальном округе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР получила повреждения в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Последствия ночного обстрела населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ). Повреждения, в очередной раз, получила школа", - говорится в сообщении Шевченко.
Отмечается, что пострадавших нет.
Последствия обстрела села Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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