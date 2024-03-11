https://ria.ru/20240311/shkola-1932261692.html
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа - РИА Новости, 11.03.2024
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа
Школа в поселке Красный Партизан в ДНР получила повреждения в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщил глава Ясиноватского муниципального... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:52
2024-03-11T11:52
2024-03-11T11:56
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР получила повреждения в результате ночного обстрела украинскими войсками, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Последствия ночного обстрела населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ). Повреждения, в очередной раз, получила школа", - говорится в сообщении Шевченко. Отмечается, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20240311/obstrel-1932236891.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Донецкая Народная Республика, Происшествия
В поселке Красный Партизан в ДНР при обстреле повреждена школа
В поселке Красный Партизан в ДНР при украинском обстреле повреждена школа