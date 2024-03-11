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МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 11.03.2024
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11:14 11.03.2024 (обновлено: 11:19 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/sezhurne-1932253618.html
МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России
МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 11.03.2024
МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России
Страны Европы должны вести диалог с Россией на языке баланса сил, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью журналу La Tribune du... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:14
2024-03-11T11:19
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Страны Европы должны вести диалог с Россией на языке баланса сил, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью журналу La Tribune du Dimanche."Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке баланса сил", — отметил он.Сежурне также подчеркнул, что со стороны Парижа никогда не было двусмысленности по отношению к Москве. При этом глава ведомства добавил, что Франция пытается добиться "всплеска поддержки Украины". Это, по его мнению, подаст России сигнал о том, что Европа остается единой в вопросе помощи Киеву. Говоря о вводе иностранного контингента на Украину, Сежурне заявил, что вопрос заключается в том, сможет ли Запад заставить Россию остановить военные действия чем-либо кроме "максимальной поддержки Украины".В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html
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в мире, россия, франция, европа, стефан сежурне, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Франция, Европа, Стефан Сежурне, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО
МИД Франции сделал дерзкое заявление в адрес России

Глава МИД Франции Сежурне призвал к диалогу с Россией на языке баланса сил

© AP Photo / Bilal HusseinГлава МИД Франции Стефан Сежурне
Глава МИД Франции Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Глава МИД Франции Стефан Сежурне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Страны Европы должны вести диалог с Россией на языке баланса сил, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью журналу La Tribune du Dimanche.
"Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке баланса сил", — отметил он.
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Сежурне также подчеркнул, что со стороны Парижа никогда не было двусмысленности по отношению к Москве. При этом глава ведомства добавил, что Франция пытается добиться "всплеска поддержки Украины". Это, по его мнению, подаст России сигнал о том, что Европа остается единой в вопросе помощи Киеву. Говоря о вводе иностранного контингента на Украину, Сежурне заявил, что вопрос заключается в том, сможет ли Запад заставить Россию остановить военные действия чем-либо кроме "максимальной поддержки Украины".
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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