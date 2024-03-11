https://ria.ru/20240311/roskosmos-1932264304.html

Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"

Путин примет с докладом главу "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.03.2024

Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:02

2024-03-11T12:02

2024-03-11T12:02

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

дмитрий песков

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845957021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e5a480eca6d4e6adcda4f919c06461cc.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была среди главных приоритетов президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня разные рабочие встречи, среди них будет доклад гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова о делах компании. Компания чрезвычайно важная для нашей страны, космическая отрасль всегда была среди главных приоритетов президента, и (он – ред.) продолжает заниматься космической отраслью", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, дмитрий песков, роскосмос