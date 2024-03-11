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Путин примет с докладом главу "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.03.2024
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12:02 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/roskosmos-1932264304.html
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.03.2024
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:02
2024-03-11T12:02
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была среди главных приоритетов президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня разные рабочие встречи, среди них будет доклад гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова о делах компании. Компания чрезвычайно важная для нашей страны, космическая отрасль всегда была среди главных приоритетов президента, и (он – ред.) продолжает заниматься космической отраслью", - сказал Песков журналистам.
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, дмитрий песков, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Роскосмос
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"

Песков: Борисов в Кремле расскажет Путину о делах "Роскосмоса"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была среди главных приоритетов президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня разные рабочие встречи, среди них будет доклад гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова о делах компании. Компания чрезвычайно важная для нашей страны, космическая отрасль всегда была среди главных приоритетов президента, и (он – ред.) продолжает заниматься космической отраслью", - сказал Песков журналистам.
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