https://ria.ru/20240311/roskosmos-1932264304.html
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.03.2024
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:02
2024-03-11T12:02
2024-03-11T12:02
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была среди главных приоритетов президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня разные рабочие встречи, среди них будет доклад гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова о делах компании. Компания чрезвычайно важная для нашей страны, космическая отрасль всегда была среди главных приоритетов президента, и (он – ред.) продолжает заниматься космической отраслью", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, дмитрий песков, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Роскосмос
Путин примет с докладом главу "Роскосмоса"
Песков: Борисов в Кремле расскажет Путину о делах "Роскосмоса"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, который расскажет о делах компании, тема космоса всегда была среди главных приоритетов президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня разные рабочие встречи, среди них будет доклад гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова о делах компании. Компания чрезвычайно важная для нашей страны, космическая отрасль всегда была среди главных приоритетов президента, и (он – ред.) продолжает заниматься космической отраслью", - сказал Песков журналистам.
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