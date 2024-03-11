https://ria.ru/20240311/rastenievody-1932319450.html
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли - РИА Новости, 11.03.2024
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли
В 2024 году растениеводам Липецкой области выделят 1,6 миллиарда рублей на развитие отрасли, еще в виде льготных краткосрочных кредитов для реализации проектов... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:47
2024-03-11T15:47
2024-03-11T15:47
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В 2024 году растениеводам Липецкой области выделят 1,6 миллиарда рублей на развитие отрасли, еще в виде льготных краткосрочных кредитов для реализации проектов в сфере растениеводства будет направлено 356,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Глава области пояснил, что господдержка поступит из федерального и регионального бюджетов. На выделенные средства аграрии смогут закупить семена, организовать поддержку производителей зерновых культур, провести агротехнологические работы, обеспечить производство плодово-ягодной продукции, простимулировать производство картофеля и овощей, провести известкование кислых почв, гидромелиоративные работы и сельхозстрахование. На средства льготного краткосрочного кредитования, предоставленные уполномоченными финансовыми организациями, появится возможность реализовать проекты в отрасли растениеводства. "Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики региона. Отличных результатов аграриям удается добиваться благодаря использованию передовых технологий и постоянной модернизации процессов", – отметил Артамонов. Он сообщил, что в регионе совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. Закладка урожая 2024 года в Липецкой области началась еще в прошлом году с подготовки почвы, внесения удобрений и сева озимых. Сейчас в хозяйствах проверяют готовность техники, наличие семян, запасы минеральных удобрений. Как отметил Артамонов, 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность семенами по зерновой группе составляет 100%, технической – 80%. Минеральных удобрений, необходимых для подкормки в весенний период, завезено 105 % от потребности. В связи с развитием производственных мощностей в 2024 году в Липецкой области будет увеличены площади под масличными культурами и сахарной свеклой.
https://ria.ru/20240110/selkhozproduktsiya-1920550150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В 2024 году растениеводам Липецкой области выделят 1,6 миллиарда рублей на развитие отрасли, еще в виде льготных краткосрочных кредитов для реализации проектов в сфере растениеводства будет направлено 356,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава области пояснил, что господдержка поступит из федерального и регионального бюджетов. На выделенные средства аграрии смогут закупить семена, организовать поддержку производителей зерновых культур, провести агротехнологические работы, обеспечить производство плодово-ягодной продукции, простимулировать производство картофеля и овощей, провести известкование кислых почв, гидромелиоративные работы и сельхозстрахование. На средства льготного краткосрочного кредитования, предоставленные уполномоченными финансовыми организациями, появится возможность реализовать проекты в отрасли растениеводства.
«
"Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики региона. Отличных результатов аграриям удается добиваться благодаря использованию передовых технологий и постоянной модернизации процессов", – отметил Артамонов.
Он сообщил, что в регионе совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. Закладка урожая 2024 года в Липецкой области началась еще в прошлом году с подготовки почвы, внесения удобрений и сева озимых. Сейчас в хозяйствах проверяют готовность техники, наличие семян, запасы минеральных удобрений.
Как отметил Артамонов
, 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность семенами по зерновой группе составляет 100%, технической – 80%. Минеральных удобрений, необходимых для подкормки в весенний период, завезено 105 % от потребности. В связи с развитием производственных мощностей в 2024 году в Липецкой области будет увеличены площади под масличными культурами и сахарной свеклой.
Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов