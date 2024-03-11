Рейтинг@Mail.ru
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
15:47 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/rastenievody-1932319450.html
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли - РИА Новости, 11.03.2024
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли
В 2024 году растениеводам Липецкой области выделят 1,6 миллиарда рублей на развитие отрасли, еще в виде льготных краткосрочных кредитов для реализации проектов... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:47
2024-03-11T15:47
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928397754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b96dd9178ece591727a59a6cfd516c8a.jpg
ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В 2024 году растениеводам Липецкой области выделят 1,6 миллиарда рублей на развитие отрасли, еще в виде льготных краткосрочных кредитов для реализации проектов в сфере растениеводства будет направлено 356,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Глава области пояснил, что господдержка поступит из федерального и регионального бюджетов. На выделенные средства аграрии смогут закупить семена, организовать поддержку производителей зерновых культур, провести агротехнологические работы, обеспечить производство плодово-ягодной продукции, простимулировать производство картофеля и овощей, провести известкование кислых почв, гидромелиоративные работы и сельхозстрахование. На средства льготного краткосрочного кредитования, предоставленные уполномоченными финансовыми организациями, появится возможность реализовать проекты в отрасли растениеводства. "Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики региона. Отличных результатов аграриям удается добиваться благодаря использованию передовых технологий и постоянной модернизации процессов", – отметил Артамонов. Он сообщил, что в регионе совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. Закладка урожая 2024 года в Липецкой области началась еще в прошлом году с подготовки почвы, внесения удобрений и сева озимых. Сейчас в хозяйствах проверяют готовность техники, наличие семян, запасы минеральных удобрений. Как отметил Артамонов, 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность семенами по зерновой группе составляет 100%, технической – 80%. Минеральных удобрений, необходимых для подкормки в весенний период, завезено 105 % от потребности. В связи с развитием производственных мощностей в 2024 году в Липецкой области будет увеличены площади под масличными культурами и сахарной свеклой.
https://ria.ru/20240110/selkhozproduktsiya-1920550150.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928397754_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3475873e4e9b49eda199db2d1c7522d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство овощей
Производство овощей - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Производство овощей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В 2024 году растениеводам Липецкой области выделят 1,6 миллиарда рублей на развитие отрасли, еще в виде льготных краткосрочных кредитов для реализации проектов в сфере растениеводства будет направлено 356,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава области пояснил, что господдержка поступит из федерального и регионального бюджетов. На выделенные средства аграрии смогут закупить семена, организовать поддержку производителей зерновых культур, провести агротехнологические работы, обеспечить производство плодово-ягодной продукции, простимулировать производство картофеля и овощей, провести известкование кислых почв, гидромелиоративные работы и сельхозстрахование. На средства льготного краткосрочного кредитования, предоставленные уполномоченными финансовыми организациями, появится возможность реализовать проекты в отрасли растениеводства.
«
"Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики региона. Отличных результатов аграриям удается добиваться благодаря использованию передовых технологий и постоянной модернизации процессов", – отметил Артамонов.
Он сообщил, что в регионе совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. Закладка урожая 2024 года в Липецкой области началась еще в прошлом году с подготовки почвы, внесения удобрений и сева озимых. Сейчас в хозяйствах проверяют готовность техники, наличие семян, запасы минеральных удобрений.
Как отметил Артамонов, 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность семенами по зерновой группе составляет 100%, технической – 80%. Минеральных удобрений, необходимых для подкормки в весенний период, завезено 105 % от потребности. В связи с развитием производственных мощностей в 2024 году в Липецкой области будет увеличены площади под масличными культурами и сахарной свеклой.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов
10 января, 16:14
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала