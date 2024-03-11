https://ria.ru/20240311/putin-1932208835.html
Путин проголосует на выборах президента
Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
Путин проголосует на выборах президента
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:15
2024-03-11T02:15
2024-03-11T02:18
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Как именно глава государства будет голосовать —дистанционно или на избирательном участке — пока неизвестно.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240310/vybory-1932143494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Путин проголосует на выборах президента
Путин проголосует на выборах президента дистанционно или на участке