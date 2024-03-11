https://ria.ru/20240311/putin-1932208835.html

Путин проголосует на выборах президента

Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024

Путин проголосует на выборах президента

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T02:15

2024-03-11T02:15

2024-03-11T02:18

политика

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Как именно глава государства будет голосовать —дистанционно или на избирательном участке — пока неизвестно.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240310/vybory-1932143494.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

политика, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф