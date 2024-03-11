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Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
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02:15 11.03.2024 (обновлено: 02:18 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/putin-1932208835.html
Путин проголосует на выборах президента
Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
Путин проголосует на выборах президента
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:15
2024-03-11T02:18
политика
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Как именно глава государства будет голосовать —дистанционно или на избирательном участке — пока неизвестно.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Путин проголосует на выборах президента

Путин проголосует на выборах президента дистанционно или на участке

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на одной из улиц в Мариуполе
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Как именно глава государства будет голосовать —дистанционно или на избирательном участке — пока неизвестно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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