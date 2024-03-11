Рейтинг@Mail.ru
Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 11.03.2024 (обновлено: 18:35 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/provokatsiya-1932344225.html
Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра
Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра
Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра, подорвав украинский буксир, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:37
2024-03-11T18:35
специальная военная операция на украине
россия
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871201495_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_51fe95950221a17b20895446e88ba3b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра, подорвав украинский буксир, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море", — написал глава региона.Кроме того, губернатор Херсонской области рассказал о ситуации в селе Крынки. По его словам, там могут находиться до 30 украинских военных, по ним работала армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация. Российские военные наносили удары по противнику и на правом берегу Днепра.В конце февраля он сообщил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871201495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec5d7885918c7cd6eae49e252b431348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра

Сальдо: ВС РФ пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра, подорвав буксир противника

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра, подорвав украинский буксир, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море", — написал глава региона.
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля, 22:34

В понедельник начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что "действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму". Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эти утверждения, предупредил, что Россия готова дать отпор противнику.

Кроме того, губернатор Херсонской области рассказал о ситуации в селе Крынки. По его словам, там могут находиться до 30 украинских военных, по ним работала армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация. Российские военные наносили удары по противнику и на правом берегу Днепра.
Боец готовит FPV-дрон к полету - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
"Открыли охоту на ВСУ". Что начинается на Запорожском фронте
20 февраля, 08:00
В конце февраля он сообщил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.

О планах украинских военных прорваться на левый берег Днепра рассказал президент Владимир Путин, подводя итоги прошлого года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, Киев отправил своих людей на убой, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, ударами беспилотников и других средств поражения, пояснил глава государства.

* Внесен в список террористов и экстремистов.
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир СальдоХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала