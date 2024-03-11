https://ria.ru/20240311/provokatsiya-1932344225.html

Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра

Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра - РИА Новости, 11.03.2024

Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра

Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра, подорвав украинский буксир, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:37

2024-03-11T17:37

2024-03-11T18:35

специальная военная операция на украине

россия

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра, подорвав украинский буксир, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море", — написал глава региона.Кроме того, губернатор Херсонской области рассказал о ситуации в селе Крынки. По его словам, там могут находиться до 30 украинских военных, по ним работала армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация. Российские военные наносили удары по противнику и на правом берегу Днепра.В конце февраля он сообщил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

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россия, владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины