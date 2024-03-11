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Проект бюджета США на 2025 год подразумевает выделение помощи Киеву - РИА Новости, 11.03.2024
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19:47 11.03.2024 (обновлено: 20:12 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/proekt-1932368994.html
Проект бюджета США на 2025 год подразумевает выделение помощи Киеву
Проект бюджета США на 2025 год подразумевает выделение помощи Киеву - РИА Новости, 11.03.2024
Проект бюджета США на 2025 год подразумевает выделение помощи Киеву
Проект бюджета США на 2025 финансовый год подразумевает выделение госдепу 482 миллионов долларов на нужды Киева, в том числе 250 миллионов долларов - на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:47
2024-03-11T20:12
сша
киев
государственный департамент сша
в мире
украина
джо байден
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на 2025 финансовый год подразумевает выделение госдепу 482 миллионов долларов на нужды Киева, в том числе 250 миллионов долларов - на экономическую помощь, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен."Запрос на иностранную помощь в размере 482 миллионов долларов... отражает глубину нашей приверженности обеспечению будущего свободной Украины", - заявил госсекретарь, подчеркнув, что соответствующая сумма будет запрашиваться отдельно, в дополнение к уже имеющемуся запросу американского президента Джо Байдена о помощи Киеву.Госдеп США в свою очередь поясняет, что в этой сумме 250 миллионов долларов на экономическую помощь и помощь для поддержки "реформ на Украине, гражданского общества, верховенства закона и честности выборов". Также 71 миллион долларов заложен на программы здравоохранения, 66 - на содействие безопасности.
https://ria.ru/20240311/ssha-1932367774.html
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сша, киев, государственный департамент сша, в мире, украина, джо байден, энтони блинкен
США, Киев, Государственный департамент США, В мире, Украина, Джо Байден, Энтони Блинкен
Проект бюджета США на 2025 год подразумевает выделение помощи Киеву

Проект бюджета США на 2025 год подразумевает выделение $482 млн на нужды Киева

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на 2025 финансовый год подразумевает выделение госдепу 482 миллионов долларов на нужды Киева, в том числе 250 миллионов долларов - на экономическую помощь, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Запрос на иностранную помощь в размере 482 миллионов долларов... отражает глубину нашей приверженности обеспечению будущего свободной Украины", - заявил госсекретарь, подчеркнув, что соответствующая сумма будет запрашиваться отдельно, в дополнение к уже имеющемуся запросу американского президента Джо Байдена о помощи Киеву.
Госдеп США в свою очередь поясняет, что в этой сумме 250 миллионов долларов на экономическую помощь и помощь для поддержки "реформ на Украине, гражданского общества, верховенства закона и честности выборов". Также 71 миллион долларов заложен на программы здравоохранения, 66 - на содействие безопасности.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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СШАКиевГосударственный департамент СШАВ миреУкраинаДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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