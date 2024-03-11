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В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян - РИА Новости, 11.03.2024
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13:50 11.03.2024 (обновлено: 14:06 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/pridnestrove-1932289911.html
В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян
В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян - РИА Новости, 11.03.2024
В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 17 марта откроют шесть избирательных участков на выборах президента России, сообщает агентство "Новости... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:50
2024-03-11T14:06
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 17 марта откроют шесть избирательных участков на выборах президента России, сообщает агентство "Новости Приднестровья"."Уважаемые избиратели – граждане Российской Федерации! В соответствии с решением Посольства Российской Федерации в Республике Молдова 17 марта 2024 года с 8 до 20 часов проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно на избирательных участках", - говорится в сообщении информационного агентства.Уточняется, что проголосовать можно на трех участках в Тирасполе, а также в Бендерах, Рыбнице и Григориополе."Чтобы проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства России, в частности: паспорт гражданина Российской Федерации; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о принадлежности к гражданству РФ (на форзаце паспорта), либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства РФ, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года; свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту", - говорится в сообщении.Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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в мире, россия, игорь гросу, совет федерации рф, михай попшой, леонид слуцкий (политик), кишинев, молдавия
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Игорь Гросу, Совет Федерации РФ, Михай Попшой, Леонид Слуцкий (политик), Кишинев, Молдавия
В Приднестровье откроются шесть избирательных участков для россиян

В Приднестровье откроются шесть участков на выборах президента России

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 17 марта откроют шесть избирательных участков на выборах президента России, сообщает агентство "Новости Приднестровья".
"Уважаемые избиратели – граждане Российской Федерации! В соответствии с решением Посольства Российской Федерации в Республике Молдова 17 марта 2024 года с 8 до 20 часов проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно на избирательных участках", - говорится в сообщении информационного агентства.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Уточняется, что проголосовать можно на трех участках в Тирасполе, а также в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.
"Чтобы проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства России, в частности: паспорт гражданина Российской Федерации; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о принадлежности к гражданству РФ (на форзаце паспорта), либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства РФ, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года; свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту", - говорится в сообщении.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Выборы президента России — 2024В миреРоссияИгорь ГросуСовет Федерации РФМихай ПопшойЛеонид Слуцкий (политик)КишиневМолдавия
 
 
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