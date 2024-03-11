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Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/prestupleniya-1932351250.html
Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор
Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор - РИА Новости, 11.03.2024
Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор
Все преступления Киева против народа Крыма подлежат уголовному расследованию, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:05
2024-03-11T18:05
специальная военная операция на украине
россия
ольга ковитиди
киев
украина
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Все преступления Киева против народа Крыма подлежат уголовному расследованию, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. Ранее глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции" в российском Крыму. "Все действия киевского режима, осуществляемые против народа Крыма, являются преступлением и должны быть предметом рассмотрения в уголовном суде", - сказала политик. Она подчеркнула: "Крым - это Россия, так было, есть и будет". "Заявление Буданова лишь часть проблемы. Ситуация намного серьезнее. Стратегический замысел (Владимира) Зеленского и его кураторов по Крыму преступен и противоречит нормам не только национального, но и международного права. На глазах всего мира, на протяжении 10 лет Украина, подстрекаемая англосаксами, осуществляет геноцид народа Крыма", - отметила законодатель. По ее словам, за выбор жить в России крымчан пытаются уничтожить блокадами, санкциями, диверсиями, попытками совершения террористических актов - это неполный список системных преступлений, совершенных киевским режимом против целого народа, живущего в Крыму. "Киевским режимом умышленно создаются условия, рассчитанные на фактическое уничтожения крымчан, которые не хотят отдавать свою землю укронацистам. Это геноцид", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20240311/budanov-1932323283.html
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россия, ольга ковитиди, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ольга Ковитиди, Киев, Украина
Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор

Ковитиди: все преступления Киева против Крыма должны быть рассмотрены в суде

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Все преступления Киева против народа Крыма подлежат уголовному расследованию, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.
Ранее глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции" в российском Крыму.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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16:11
«
"Все действия киевского режима, осуществляемые против народа Крыма, являются преступлением и должны быть предметом рассмотрения в уголовном суде", - сказала политик.
Она подчеркнула: "Крым - это Россия, так было, есть и будет".
«
"Заявление Буданова лишь часть проблемы. Ситуация намного серьезнее. Стратегический замысел (Владимира) Зеленского и его кураторов по Крыму преступен и противоречит нормам не только национального, но и международного права. На глазах всего мира, на протяжении 10 лет Украина, подстрекаемая англосаксами, осуществляет геноцид народа Крыма", - отметила законодатель.
По ее словам, за выбор жить в России крымчан пытаются уничтожить блокадами, санкциями, диверсиями, попытками совершения террористических актов - это неполный список системных преступлений, совершенных киевским режимом против целого народа, живущего в Крыму.
«
"Киевским режимом умышленно создаются условия, рассчитанные на фактическое уничтожения крымчан, которые не хотят отдавать свою землю укронацистам. Это геноцид", - заключила парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОльга КовитидиКиевУкраина
 
 
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