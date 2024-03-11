https://ria.ru/20240311/prestupleniya-1932351250.html

Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор

Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор - РИА Новости, 11.03.2024

Преступления Киева против Крыма подлежат расследованию, заявила сенатор

Все преступления Киева против народа Крыма подлежат уголовному расследованию, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:05

2024-03-11T18:05

2024-03-11T18:05

специальная военная операция на украине

россия

ольга ковитиди

киев

украина

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Все преступления Киева против народа Крыма подлежат уголовному расследованию, заявила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. Ранее глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции" в российском Крыму. "Все действия киевского режима, осуществляемые против народа Крыма, являются преступлением и должны быть предметом рассмотрения в уголовном суде", - сказала политик. Она подчеркнула: "Крым - это Россия, так было, есть и будет". "Заявление Буданова лишь часть проблемы. Ситуация намного серьезнее. Стратегический замысел (Владимира) Зеленского и его кураторов по Крыму преступен и противоречит нормам не только национального, но и международного права. На глазах всего мира, на протяжении 10 лет Украина, подстрекаемая англосаксами, осуществляет геноцид народа Крыма", - отметила законодатель. По ее словам, за выбор жить в России крымчан пытаются уничтожить блокадами, санкциями, диверсиями, попытками совершения террористических актов - это неполный список системных преступлений, совершенных киевским режимом против целого народа, живущего в Крыму. "Киевским режимом умышленно создаются условия, рассчитанные на фактическое уничтожения крымчан, которые не хотят отдавать свою землю укронацистам. Это геноцид", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20240311/budanov-1932323283.html

https://ria.ru/20240310/krym-1932126513.html

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россия, ольга ковитиди, киев, украина