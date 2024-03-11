Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ
Кабмин ФРГ: Шольц не разделяет позиции Папы римского по переговорам по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позиции Папы римского Франциска, считающего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти высказывания папы, отказался последовать его совету и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского.
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"Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что "не понимает" высказывания Папы Франциска.
Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз демонстрировал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае минувшего года папа поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.