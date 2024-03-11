https://ria.ru/20240311/pozitsiya-1932305042.html

Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ

Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ - РИА Новости, 11.03.2024

Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позиции Папы римского Франциска, считающего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:47

2024-03-11T14:47

2024-03-11T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

олаф шольц

дмитрий кулеба

франциск (хорхе марио бергольо)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceace9690ec3388cd6fc8cfccca23d56.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позиции Папы римского Франциска, считающего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти высказывания папы, отказался последовать его совету и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского. "Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что "не понимает" высказывания Папы Франциска. Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз демонстрировал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае минувшего года папа поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240311/taurus-1932302390.html

https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, олаф шольц, дмитрий кулеба, франциск (хорхе марио бергольо)