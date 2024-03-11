Рейтинг@Mail.ru
Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/pozitsiya-1932305042.html
Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ
Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ - РИА Новости, 11.03.2024
Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позиции Папы римского Франциска, считающего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:47
2024-03-11T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
олаф шольц
дмитрий кулеба
франциск (хорхе марио бергольо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceace9690ec3388cd6fc8cfccca23d56.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позиции Папы римского Франциска, считающего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти высказывания папы, отказался последовать его совету и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского. "Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что "не понимает" высказывания Папы Франциска. Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз демонстрировал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае минувшего года папа поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240311/taurus-1932302390.html
https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e65fecd8a51241c8bc13305737367fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, олаф шольц, дмитрий кулеба, франциск (хорхе марио бергольо)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Олаф Шольц, Дмитрий Кулеба, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Шольц не разделяет позиции Ватикана по диалогу об Украине, сообщили в ФРГ

Кабмин ФРГ: Шольц не разделяет позиции Папы римского по переговорам по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позиции Папы римского Франциска, считающего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти высказывания папы, отказался последовать его совету и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В ФРГ выступили против передачи Taurus Британии, чтобы та отдала свои ВСУ
14:38
«
"Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что "не понимает" высказывания Папы Франциска.
Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз демонстрировал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае минувшего года папа поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
"Это немыслимо": отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США
10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевОлаф ШольцДмитрий КулебаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала