https://ria.ru/20240311/posolstvo-1932379209.html

Посольство раскритиковало МИД ФРГ за призыв к немцам не ездить в Россию

Посольство раскритиковало МИД ФРГ за призыв к немцам не ездить в Россию - РИА Новости, 11.03.2024

Посольство раскритиковало МИД ФРГ за призыв к немцам не ездить в Россию

Посольство РФ в Германии заявило в понедельник, что не приемлет попытки выстроить "железный занавес" между двумя странами путем ограничения межчеловеческих... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:49

2024-03-11T20:49

2024-03-11T20:49

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Германии заявило в понедельник, что не приемлет попытки выстроить "железный занавес" между двумя странами путем ограничения межчеловеческих контактов, комментируя таким образом рекомендацию МИД ФРГ своим гражданам избегать поездок в Россию. На прошлой неделе МИД Германии обновил рекомендации для граждан ФРГ, желающих посетить Россию: теперь ведомство настоятельно рекомендует этого не делать. В числе прочего МИД ФРГ утверждает, что гражданам Германии и лицам с двойным гражданством в России якобы грозит "произвольный арест". "На официальном сайте МИД ФРГ обновлена актуальная информация относительно поездок граждан Германии в Российскую Федерацию, в которой указывается, что совершать их "категорически не рекомендуется", в том числе из-за риска "произвольных задержаний". Посольство заявляет, что никаких "произвольных задержаний" гражданам Германии и других стран, соблюдающим российское законодательство, на территории Российской Федерации не грозит", - говорится в заявлении посольства РФ в ФРГ на канале дипмиссии в Telegram. "Решительно не приемлем любые попытки построить между нашими странами новый "железный занавес", в том числе путем искусственного ограничения межчеловеческих контактов и распространения недостоверных сведений о России. Приглашаем граждан Германии посетить нашу страну и самостоятельно составить свое впечатление о ней", - добавило посольство.

https://ria.ru/20231102/kavkaz-1906935632.html

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