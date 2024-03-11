https://ria.ru/20240311/portugaliya-1932209701.html
На выборах в Португалии лидируют правоцентристы, прогнозируют СМИ
На выборах в Португалии лидируют правоцентристы, прогнозируют СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
На выборах в Португалии лидируют правоцентристы, прогнозируют СМИ
Правоцентристский "Демократический альянс", возглавляемый Луишем Монтенегру, лидирует на досрочных парламентских выборах в Португалии после подсчета 95,04%... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:50
2024-03-11T02:50
2024-03-11T09:53
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МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Правоцентристский "Демократический альянс", возглавляемый Луишем Монтенегру, лидирует на досрочных парламентских выборах в Португалии после подсчета 95,04% голосов, передает телеканал TVE. По его информации, коалиция получила 29,60% голосов. За ней с 28,43% голосов идет Социалистическая партия во главе с Педру Нуну Сантушем, а на третьем месте - ультраправая партия Чега с 18,6% голосов. Либеральная инициатива получила поддержку 4,62% населения, Левый блок - 4,13 %, а альянс коммунистов и экологов - 2,98 %. Согласно первоначальным оценкам, правоцентристы рассчитают на 42 депутатских места в парламенте, социалисты на 41, а ультраправые из Чеги на 25, более чем вдвое больше, чем 12 мест, которые она получила в 2022 году. Либеральная инициатива и Левый блок могут получить по одному депутатскому месту. Эти предварительные результаты свидетельствуют о сдвиге вправо в стране после более чем восьми лет правления социалистического премьер-министра Антониу Кошты. С каждой минутой становится все более очевидно, что правоцентристы победят на выборах, но для абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства, им, возможно, понадобятся голоса Чеги. Граждане Португалии пришли в воскресенье на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатов от различных партий, участвующих в парламентских выборах в стране. Выборы были назначены в ноябре прошлого года после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, который был выбран в январе 2022 года. Однако в дальнейшем он оказался замешанным в коррупционном расследовании, после которого и были созваны досрочные выборы. Таким образом, в это воскресенье граждане Португалии выбирали 230 депутатов, которые войдут в состав Собрания Республики на следующие четыре года. При этом почти 208 тысячи избирателей, заранее подавших заявку на участие в голосовании, смогли проголосовать досрочно в воскресенье, 3 марта, в ожидании, пока остальные жители придут на избирательные участки 10 марта, в официальную дату выборов. Такой досрочный формат, позволяющий избирателям голосовать из любого муниципалитета страны, власти отстаивают как способ борьбы с низкой явкой. Одним из двух основных претендентов на пост премьер-министра Португалии является Педру Нуну Сантуш, преемник Кошты и кандидат от Социалистической партии Португалии. Вторым ключевым кандидатом является Луиш Монтенегру. Он возглавляет Социал-демократическую партию с 2022 года и участвует в выборах в Португалии как кандидат от Демократического альянса, правоцентристской коалиции, состоящей еще из двух других партий национального правого блока (Народной партии и Монархической народной партии).
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португалия, антониу кошта, в мире
Португалия, Антониу Кошта, В мире
На выборах в Португалии лидируют правоцентристы, прогнозируют СМИ
TVE: правоцентристы лидируют на выборах в Португалии после подсчета 95% голосов
МАДРИД, 11 мар - РИА Новости.
Правоцентристский "Демократический альянс", возглавляемый Луишем Монтенегру, лидирует на досрочных парламентских выборах в Португалии после подсчета 95,04% голосов, передает телеканал TVE
.
По его информации, коалиция получила 29,60% голосов. За ней с 28,43% голосов идет Социалистическая партия во главе с Педру Нуну Сантушем, а на третьем месте - ультраправая партия Чега с 18,6% голосов. Либеральная инициатива получила поддержку 4,62% населения, Левый блок - 4,13 %, а альянс коммунистов и экологов - 2,98 %.
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Согласно первоначальным оценкам, правоцентристы рассчитают на 42 депутатских места в парламенте, социалисты на 41, а ультраправые из Чеги на 25, более чем вдвое больше, чем 12 мест, которые она получила в 2022 году. Либеральная инициатива и Левый блок могут получить по одному депутатскому месту.
Эти предварительные результаты свидетельствуют о сдвиге вправо в стране после более чем восьми лет правления социалистического премьер-министра Антониу Кошты
. С каждой минутой становится все более очевидно, что правоцентристы победят на выборах, но для абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства, им, возможно, понадобятся голоса Чеги.
Граждане Португалии пришли в воскресенье на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатов от различных партий, участвующих в парламентских выборах в стране.
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Выборы были назначены в ноябре прошлого года после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, который был выбран в январе 2022 года. Однако в дальнейшем он оказался замешанным в коррупционном расследовании, после которого и были созваны досрочные выборы.
Таким образом, в это воскресенье граждане Португалии выбирали 230 депутатов, которые войдут в состав Собрания Республики на следующие четыре года. При этом почти 208 тысячи избирателей, заранее подавших заявку на участие в голосовании, смогли проголосовать досрочно в воскресенье, 3 марта, в ожидании, пока остальные жители придут на избирательные участки 10 марта, в официальную дату выборов. Такой досрочный формат, позволяющий избирателям голосовать из любого муниципалитета страны, власти отстаивают как способ борьбы с низкой явкой.
Одним из двух основных претендентов на пост премьер-министра Португалии является Педру Нуну Сантуш, преемник Кошты и кандидат от Социалистической партии Португалии. Вторым ключевым кандидатом является Луиш Монтенегру. Он возглавляет Социал-демократическую партию с 2022 года и участвует в выборах в Португалии как кандидат от Демократического альянса, правоцентристской коалиции, состоящей еще из двух других партий национального правого блока (Народной партии и Монархической народной партии).
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