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Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю
Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю - РИА Новости, 11.03.2024
Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю
Первый в Хабаровском крае участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, получил в собственность земельный участок, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:16
2024-03-11T13:16
2024-03-11T13:16
хабаровский край
хабаровский край
россия
хабаровск
михаил дегтярев
жилье
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ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Первый в Хабаровском крае участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, получил в собственность земельный участок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Кирилл - хабаровчанин. За заслуги, проявленные в ходе СВО, награжден Орденом Мужества! С Кириллом мы сегодня встретились на участке, который выделили ему в собственность бесплатно. Молодой человек стал первым, кто получил землю в рамках меры поддержки, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что получатель участка мечтал о собственном двухэтажном доме с мансардой, где будет жить его большая многодетная семья. Губернатор напомнил, что ветераны СВО, отмеченные государственными наградами, по краевому закону смогут получать наделы в упрощенном порядке. Минимуществом региона уже сформирован список участков. Из них можно выбрать для себя наиболее подходящий. Перечень будет расширяться, уточнил Дегтярев. "Если ни один из наделов не устроит, то получатели этой меры соцподдержки смогут подобрать не стоящий на учете. Все заботы по его оформлению и межеванию мы берем на себя. Важно, что каждый участок обеспечен необходимой инфраструктурой и коммуникациями", — заключил глава региона.По данным правительства региона, участок для участника СВО расположен в районе Овощесовхоза в Хабаровске. В ходе беседы губернатор предложил владельцу земли вступить в программу "Дом дальневосточника", в которой уже есть разработанные типовые проекты домов из различных материалов и по разным технологиям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, россия, хабаровск, михаил дегтярев, жилье
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Жилье
ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Первый в Хабаровском крае участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, получил в собственность земельный участок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Кирилл - хабаровчанин. За заслуги, проявленные в ходе СВО, награжден Орденом Мужества! С Кириллом мы сегодня встретились на участке, который выделили ему в собственность бесплатно. Молодой человек стал первым, кто получил землю в рамках меры поддержки, инициированной президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что получатель участка мечтал о собственном двухэтажном доме с мансардой, где будет жить его большая многодетная семья.
Губернатор напомнил, что ветераны СВО, отмеченные государственными наградами, по краевому закону смогут получать наделы в упрощенном порядке. Минимуществом региона уже сформирован список участков. Из них можно выбрать для себя наиболее подходящий. Перечень будет расширяться, уточнил Дегтярев.
«
"Если ни один из наделов не устроит, то получатели этой меры соцподдержки смогут подобрать не стоящий на учете. Все заботы по его оформлению и межеванию мы берем на себя. Важно, что каждый участок обеспечен необходимой инфраструктурой и коммуникациями", — заключил глава региона.
По данным правительства региона, участок для участника СВО расположен в районе Овощесовхоза в Хабаровске
.
В ходе беседы губернатор предложил владельцу земли вступить в программу "Дом дальневосточника", в которой уже есть разработанные типовые проекты домов из различных материалов и по разным технологиям.
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