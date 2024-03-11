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Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю - РИА Новости, 11.03.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
13:16 11.03.2024
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Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю
Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю - РИА Новости, 11.03.2024
Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю
Первый в Хабаровском крае участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, получил в собственность земельный участок, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:16
2024-03-11T13:16
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ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Первый в Хабаровском крае участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, получил в собственность земельный участок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Кирилл - хабаровчанин. За заслуги, проявленные в ходе СВО, награжден Орденом Мужества! С Кириллом мы сегодня встретились на участке, который выделили ему в собственность бесплатно. Молодой человек стал первым, кто получил землю в рамках меры поддержки, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что получатель участка мечтал о собственном двухэтажном доме с мансардой, где будет жить его большая многодетная семья. Губернатор напомнил, что ветераны СВО, отмеченные государственными наградами, по краевому закону смогут получать наделы в упрощенном порядке. Минимуществом региона уже сформирован список участков. Из них можно выбрать для себя наиболее подходящий. Перечень будет расширяться, уточнил Дегтярев. &quot;Если ни один из наделов не устроит, то получатели этой меры соцподдержки смогут подобрать не стоящий на учете. Все заботы по его оформлению и межеванию мы берем на себя. Важно, что каждый участок обеспечен необходимой инфраструктурой и коммуникациями&quot;, — заключил глава региона.По данным правительства региона, участок для участника СВО расположен в районе Овощесовхоза в Хабаровске. В ходе беседы губернатор предложил владельцу земли вступить в программу "Дом дальневосточника", в которой уже есть разработанные типовые проекты домов из различных материалов и по разным технологиям.
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Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Жилье

Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю

© Фото : Telegram/Канал Михаила ДегтяреваПервый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю
Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Telegram/Канал Михаила Дегтярева
Первый в Хабаровском крае награжденный участник СВО получил бесплатно землю
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ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Первый в Хабаровском крае участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества, получил в собственность земельный участок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Кирилл - хабаровчанин. За заслуги, проявленные в ходе СВО, награжден Орденом Мужества! С Кириллом мы сегодня встретились на участке, который выделили ему в собственность бесплатно. Молодой человек стал первым, кто получил землю в рамках меры поддержки, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что получатель участка мечтал о собственном двухэтажном доме с мансардой, где будет жить его большая многодетная семья.
Губернатор напомнил, что ветераны СВО, отмеченные государственными наградами, по краевому закону смогут получать наделы в упрощенном порядке. Минимуществом региона уже сформирован список участков. Из них можно выбрать для себя наиболее подходящий. Перечень будет расширяться, уточнил Дегтярев.
«

"Если ни один из наделов не устроит, то получатели этой меры соцподдержки смогут подобрать не стоящий на учете. Все заботы по его оформлению и межеванию мы берем на себя. Важно, что каждый участок обеспечен необходимой инфраструктурой и коммуникациями", — заключил глава региона.

По данным правительства региона, участок для участника СВО расположен в районе Овощесовхоза в Хабаровске.
В ходе беседы губернатор предложил владельцу земли вступить в программу "Дом дальневосточника", в которой уже есть разработанные типовые проекты домов из различных материалов и по разным технологиям.
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияХабаровскМихаил ДегтяревЖилье
 
 
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