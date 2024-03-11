СМИ: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
NYT: обучение украинских пилотов задержалось в Дании из-за языкового барьера
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, сообщает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.
По информации издания, обучение на базе в Дании началось в августе, однако замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа.
"Украинские пилоты были готовы летать только в январе", - пишет газета.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.