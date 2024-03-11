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СМИ: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка - РИА Новости, 11.03.2024
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09:26 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/piloty-1932231072.html
СМИ: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
СМИ: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка
Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, сообщает газета New... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:26
2024-03-11T09:26
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, сообщает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников. По информации издания, обучение на базе в Дании началось в августе, однако замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа. "Украинские пилоты были готовы летать только в январе", - пишет газета. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
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в мире, украина, россия, дания, александр шульгин, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Дания, Александр Шульгин, Сергей Лавров, НАТО, F-16
СМИ: обучение украинских пилотов в Дании задержалось из-за незнания языка

NYT: обучение украинских пилотов задержалось в Дании из-за языкового барьера

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за их незнания английского языка, сообщает газета New York Times со ссылкой на датских чиновников.
По информации издания, обучение на базе в Дании началось в августе, однако замедлилось из-за незнания летчиками с Украины английского языка и западных техник пилотажа.
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"Украинские пилоты были готовы летать только в январе", - пишет газета.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияДанияАлександр ШульгинСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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