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Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась - РИА Новости, 11.03.2024
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13:05 11.03.2024 (обновлено: 15:13 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/parikmakherskaya-1932278962.html
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась - РИА Новости, 11.03.2024
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась
Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:05
2024-03-11T15:13
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55, нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует. Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети "ВКонтакте". Не берет трубку и работавшая в "Pro Стрижка" мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя "шевелиться быстрее". Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье "Побои". По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты "Pro Стрижка" на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.
https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась

Парикмахерская "Pro Стрижка" в Перми, где издевались над пенсионеркой, закрылась

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55, нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует.
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Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети "ВКонтакте". Не берет трубку и работавшая в "Pro Стрижка" мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.
На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя "шевелиться быстрее". Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье "Побои".
По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты "Pro Стрижка" на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.
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