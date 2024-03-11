https://ria.ru/20240311/parikmakherskaya-1932278962.html
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась - РИА Новости, 11.03.2024
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась
Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:05
2024-03-11T13:05
2024-03-11T15:13
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55, нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует. Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети "ВКонтакте". Не берет трубку и работавшая в "Pro Стрижка" мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя "шевелиться быстрее". Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье "Побои". По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты "Pro Стрижка" на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.
https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html
https://ria.ru/20240201/mvd-1924740391.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась
Парикмахерская "Pro Стрижка" в Перми, где издевались над пенсионеркой, закрылась
ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55, нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует.
"Выживают как могут". Кто издевается над самыми беспомощными россиянами
Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети "ВКонтакте". Не берет трубку и работавшая в "Pro Стрижка" мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.
На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя "шевелиться быстрее". Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК
выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье "Побои".
По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты "Pro Стрижка" на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.
В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки