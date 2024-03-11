https://ria.ru/20240311/parikmakherskaya-1932278962.html

Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась

Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась - РИА Новости, 11.03.2024

Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась

Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:05

2024-03-11T13:05

2024-03-11T15:13

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Пермская парикмахерская "Pro Стрижка", в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55, нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует. Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети "ВКонтакте". Не берет трубку и работавшая в "Pro Стрижка" мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя "шевелиться быстрее". Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье "Побои". По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты "Pro Стрижка" на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.

https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

https://ria.ru/20240201/mvd-1924740391.html

пермь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь