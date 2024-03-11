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Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками"

Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками" - РИА Новости, 11.03.2024

Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения России в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине "рассуждалками", которые... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:23

2024-03-11T12:23

2024-03-11T12:27

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения России в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине "рассуждалками", которые публикуются в газетах."Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - сказал Песков журналистам.Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ядерное оружие