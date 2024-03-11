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Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками" - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 11.03.2024 (обновлено: 12:27 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932268653.html
Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками"
Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками" - РИА Новости, 11.03.2024
Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения России в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине "рассуждалками", которые... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:23
2024-03-11T12:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ядерное оружие
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения России в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине "рассуждалками", которые публикуются в газетах."Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - сказал Песков журналистам.Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ядерное оружие
Песков назвал обвинения России в применении ядерного оружия "рассуждалками"

Песков назвал обвинения в применении ядерного оружия на Украине рассуждалками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения России в том, что она могла использовать ядерное оружие на Украине "рассуждалками", которые публикуются в газетах.
"Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах, я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", - сказал Песков журналистам.
Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЯдерное оружие
 
 
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