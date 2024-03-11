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В Москве продолжают уборку снега с газонов - РИА Новости, 13.03.2024
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12:01 11.03.2024 (обновлено: 15:28 13.03.2024)
https://ria.ru/20240311/moskva-1932751966.html
В Москве продолжают уборку снега с газонов
В Москве продолжают уборку снега с газонов - РИА Новости, 13.03.2024
В Москве продолжают уборку снега с газонов
В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-11T12:01
2024-03-13T15:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно продолжаются работы по ворошению снега, погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ворошение позволяет ускорить таяние остатков снега. Кроме того, бригады ГУП "Мосводосток" очищают колодцы ливнёвок от снежной шуги и наледи для свободного оттока талых вод.
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москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток

В Москве продолжают уборку снега с газонов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Повсеместно продолжаются работы по ворошению снега, погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что ворошение позволяет ускорить таяние остатков снега.
Кроме того, бригады ГУП "Мосводосток" очищают колодцы ливнёвок от снежной шуги и наледи для свободного оттока талых вод.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосводосток
 
 
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