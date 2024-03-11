https://ria.ru/20240311/moskva-1932751966.html

В Москве продолжают уборку снега с газонов

В Москве продолжают уборку снега с газонов - РИА Новости, 13.03.2024

В Москве продолжают уборку снега с газонов

В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-11T12:01

2024-03-11T12:01

2024-03-13T15:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно продолжаются работы по ворошению снега, погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ворошение позволяет ускорить таяние остатков снега. Кроме того, бригады ГУП "Мосводосток" очищают колодцы ливнёвок от снежной шуги и наледи для свободного оттока талых вод.

https://realty.ria.ru/20240311/kapremont-1932235842.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, мосводосток