https://ria.ru/20240311/moskva-1932751966.html
В Москве продолжают уборку снега с газонов
В Москве продолжают уборку снега с газонов - РИА Новости, 13.03.2024
В Москве продолжают уборку снега с газонов
В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-11T12:01
2024-03-11T12:01
2024-03-13T15:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно продолжаются работы по ворошению снега, погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ворошение позволяет ускорить таяние остатков снега. Кроме того, бригады ГУП "Мосводосток" очищают колодцы ливнёвок от снежной шуги и наледи для свободного оттока талых вод.
https://realty.ria.ru/20240311/kapremont-1932235842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве продолжают уборку снега с газонов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Повсеместно продолжаются работы по ворошению снега, погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что ворошение позволяет ускорить таяние остатков снега.
Кроме того, бригады ГУП "Мосводосток
" очищают колодцы ливнёвок от снежной шуги и наледи для свободного оттока талых вод.