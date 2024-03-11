https://ria.ru/20240311/modernizatsiya-1932366307.html
США продолжат модернизацию ядерной инфраструктуры
США продолжат модернизацию ядерной инфраструктуры - РИА Новости, 11.03.2024
США продолжат модернизацию ядерной инфраструктуры
США продолжат модернизацию ядерной триады, инфраструктуры и командования для усиления силы сдерживания, говорится в проекте бюджета страны на 2025 год,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:32
2024-03-11T19:32
2024-03-11T19:38
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США продолжат модернизацию ядерной триады, инфраструктуры и командования для усиления силы сдерживания, говорится в проекте бюджета страны на 2025 год, представленном Белым домом."Чтобы США оставались способны реагировать на все угрозы в области ядерного сдерживания США, министерство обороны и министерство энергетики продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия", - указано в опубликованном документе.Отмечается, что это позволить усиливать обязательства США по расширенному сдерживанию для своих союзников.
https://ria.ru/20240311/tayvan-1932366663.html
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сша, в мире
США продолжат модернизацию ядерной инфраструктуры
США продолжат модернизацию ядерной триады, инфраструктуры и командования