https://ria.ru/20240311/makron-1932207605.html

СМИ: Макрон посетит Украину в ближайшие недели

СМИ: Макрон посетит Украину в ближайшие недели - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: Макрон посетит Украину в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T01:47

2024-03-11T01:47

2024-03-11T02:06

украина

франция

киев

эммануэль макрон

владимир зеленский

дмитрий песков

евросоюз

нато

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее Владимир Зеленский после телефонного разговора с французским лидером заявил, что Макрон, который ранее предложил отправить войска западных стран в помощь Киеву, вскоре посетит Украину."(Главы государств) договорились оставаться в тесном контакте, в частности в том, что касается визита президента республики на Украину, который должен состоятся в ближайшие недели", - приводит агентство слова из коммюнике.В ходе телефонного разговора с Зеленским Макрон также подтвердил свое намерение продолжить усилия по созданию в краткие сроки "коалиции для глубоких ударов", а также поддержать инициативу Чехии по боеприпасам.Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В феврале СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон "из соображений безопасности" отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. При этом до этого Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита в Киев в феврале. Позднее в том же месяце Макрон и Зеленский все же подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, но сделали это в Париже: оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украине не вступит в НАТО. Тогда же Макрон, отвечая на вопрос украинской журналистки, пообещал, что посетит Киев до середины марта, но конкретная дата не называлась.

https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html

https://ria.ru/20240309/makron-1931976600.html

украина

франция

киев

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украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире