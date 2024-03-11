В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо
Сальдо: в Крынках могут разрозненно находиться 20-30 украинских боевиков
Вертолет Ми-24 ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться до 30 украинских боевиков, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек.
"Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков", - написал Сальдо.
По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск "Днепр" также продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.