https://ria.ru/20240311/krynki-1932341035.html

В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо

В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо - РИА Новости, 11.03.2024

В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо

В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться до 30 украинских боевиков, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:25

2024-03-11T17:25

2024-03-11T17:35

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться до 30 украинских боевиков, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков", - написал Сальдо. По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск "Днепр" также продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240227/krynki-1929690024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность, украина, вооруженные силы украины