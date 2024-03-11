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В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 11.03.2024 (обновлено: 17:35 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/krynki-1932341035.html
В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо
В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо - РИА Новости, 11.03.2024
В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо
В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться до 30 украинских боевиков, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:25
2024-03-11T17:35
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться до 30 украинских боевиков, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков", - написал Сальдо. По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск "Днепр" также продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240227/krynki-1929690024.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
В Крынках могут находиться до 30 украинских боевиков, считает Сальдо

Сальдо: в Крынках могут разрозненно находиться 20-30 украинских боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-24 ВС РФ в зоне проведения СВО
Вертолет Ми-24 ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ми-24 ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться до 30 украинских боевиков, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки
27 февраля, 08:36
"Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков", - написал Сальдо.
По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск "Днепр" также продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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