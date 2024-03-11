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"Повергло всех в шок": откровения дочери серийного убийцы - РИА Новости, 11.03.2024
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08:00 11.03.2024 (обновлено: 08:04 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kriminal-1931245916.html
"Повергло всех в шок": откровения дочери серийного убийцы
"Повергло всех в шок": откровения дочери серийного убийцы - РИА Новости, 11.03.2024
"Повергло всех в шок": откровения дочери серийного убийцы
Жизнь Керри Роусон из Канзас-Сити разделилась на до и после в тот день, когда она узнала, что ее отец — один из самых жестоких серийных убийц в США. Деннис... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:00
2024-03-11T08:04
канзас-сити (миссури)
сша
оклахома
фбр
в мире
криминал
общество
убийство
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Жизнь Керри Роусон из Канзас-Сити разделилась на до и после в тот день, когда она узнала, что ее отец — один из самых жестоких серийных убийц в США. Деннис Рейдер отбывает наказание, а родным по-прежнему тяжело принять правду о "любящем папе и прилежном муже"."Водил всех за нос"В конце февраля 2005-го к Рейдеру пришли агенты ФБР. Дома была только его 26-летняя дочь Керри. Новость об аресте отца ввела ее в ступор.Никто из близкого окружения и подумать не мог, что он — серийный убийца. Внешне Деннис ничем не выделялся: женат, двое детей, каждые выходные посещает церковь, работает в компании по установке сигнализаций.Кровавая серия Рейдера, более известного как Б.Т.К. (от английского Bond. Torture. Kill — Связывай. Пытай. Убивай), началась в середине семидесятых и продолжалась до девяностых.В жилища маньяк проникал ночью, взламывая оконные рамы. Затем связывал хозяев и убивал. Среди жертв были мужчины, женщины, даже дети. Первое убийство совершил в январе 1974-го: расправился с семьей Отеро — мужем и женой, сыном и дочерью. Через несколько месяцев — еще одно преступление: спрятался в шкафу дома у 21-летней Кэтрин Брайт, дождался, когда она вернется, и зарезал.С 1977 по 1991 год он убил еще пятерых. Детективы пришли к выводу, что Рейдеру просто нравилось наблюдать за агонией жертв. Он тщательно избавлялся от улик — сжигал одежду, в которой совершал преступления, стирал опечатки пальцев. При этом делал посмертные фото людей, иногда забирал что-то из вещей. "Трофеи" хранил дома и на работе."Нам нельзя было рыться в папиных вещах. Нас могли даже наказать за то, что мы приблизились к краю спальни", — признавалась Керри Роусон спустя годы в мемуарах.Рейдер прятал дома вырезки из журналов, где сообщалось о громких убийствах, которые он совершил. Хранил набор для убийств — пластиковые наручники, веревку, изоленту, рабочие инструменты.&quot;Отец держал компрометирующие предметы у себя в офисе, который находился в том же здании, что и полицейский участок. Вещи жертв — на работе в запертом шкафу, дома под половицами, — объясняла Керри. — Он обманывал нас на протяжении трех десятилетий&quot;.Рейдеру нравилось "играть" с детективами. Время от времени он отправлял в СМИ и полицейские участки зашифрованные послания, где описывал в деталях совершенные им же зверства. И в конце концов попался — сыщикам удалось отследить адрес и выйти на след маньяка."Впал в ярость"Денниса Рейдера за десять убийств приговорили к десяти пожизненным срокам. Какое-то время дети и жена отправляли ему письма, где рассказывали, как проходят их будни. Но со временем прекратили контактировать. Керри впала в глубокую депрессию. Чтобы выйти из этого состояния, ей потребовалась помощь специалистов.Как призналась Роусон, терапия помогла взглянуть на события прошлого по-другому: "Поняла, что, вероятно, всю жизнь страдала от эмоционального насилия со стороны отца. Как и мама с братом Брайаном".Рейдер мог агрессивно реагировать на мелочи. К примеру, как-то во время семейного похода на природу супруга Паула упала и подвернула лодыжку. Рейдер сорвался, начал кричать на нее, обвиняя в том, что она "испортила всем день". "Он впал в ярость. Не помню, чтобы когда-либо видела его таким безумным", — отмечает Керри.Еще один случай. Рейдер после словесной перепалки схватил сына за шею и начал душить прямо за обеденным столом. Керри с матерью бросились разнимать. Потом все сделали вид, что ничего не произошло, и не обсуждали случившееся в семье.В ходе следствия выяснилось, что в детстве Деннис мучил и убивал животных. Близкие не могли в это поверить. &quot;Слезы на его глазах я впервые увидела в мае 1993-го, когда нам пришлось усыпить 13-летнюю Пятнашку. Папа наткнулся на нее в нашем дворе — собака не могла пошевелить задними лапами. Ветеринар сказал, что уже ничего не поделаешь, — рассказывает Керри. — Спустя месяц отец приехал домой со спаниелем, который случайно залез в кабину его рабочего грузовика. Щенка никто не искал. Так он стал нашим Дадли&quot;.Прошли годы, прежде чем Роусон смирилась с мыслью, что она — дочь серийного убийцы. Справиться помогла не только терапия, но и семья — муж и трое детей.Несмотря ни на что, Керри скучает по Рейдеру: "Я люблю отца — того, которого знала".Новые зацепкиЛетом прошлого года стало известно, что Рейдера подозревают еще в нескольких преступлениях. Появились новые зацепки после обследования руин дома, где жил маньяк. Здание снесли еще в 2006-м.Под бетонным полом обнаружили дверь в небольшой подвал. В яме лежало несколько женских вещей — вероятно, убитых девушек. Одна из них — по версии следствия, 16-летняя Синтия Кини из Оклахомы — исчезла в 1976-м. Тело не нашли до сих пор.Керри согласилась содействовать следствию — впервые за 18 лет с момента ареста навестила отца в тюрьме. Спрашивала у него о Кини и других возможных жертвах. В разговоре старалась избегать слова "убийство".В комментарии журналистам Керри отметила: отец оценил, что она тщательно подготовилась к беседе. С теми, кто не вник в детали, "он даже не станет разговаривать". Роусон вела себя сдержанно и не давала волю эмоциям. Впрочем, Рейдер отрицает причастность к исчезновению Синтии.Следствие продолжается. Детективы полагают, что преступник причастен еще к нескольким исчезновениям — как в Канзасе, так и в соседних штатах.
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канзас-сити (миссури), сша, оклахома, фбр, в мире, криминал, общество, убийство
Канзас-Сити (Миссури), США, Оклахома, ФБР, В мире, Криминал, Общество, Убийство

"Повергло всех в шок": откровения дочери серийного убийцы

© Фото : предоставлено Керри РоусонДеннис Рейдер с дочерью
Деннис Рейдер с дочерью - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : предоставлено Керри Роусон
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Жизнь Керри Роусон из Канзас-Сити разделилась на до и после в тот день, когда она узнала, что ее отец — один из самых жестоких серийных убийц в США. Деннис Рейдер отбывает наказание, а родным по-прежнему тяжело принять правду о "любящем папе и прилежном муже".

"Водил всех за нос"

В конце февраля 2005-го к Рейдеру пришли агенты ФБР. Дома была только его 26-летняя дочь Керри. Новость об аресте отца ввела ее в ступор.
Никто из близкого окружения и подумать не мог, что он — серийный убийца. Внешне Деннис ничем не выделялся: женат, двое детей, каждые выходные посещает церковь, работает в компании по установке сигнализаций.
Кровавая серия Рейдера, более известного как Б.Т.К. (от английского Bond. Torture. Kill — Связывай. Пытай. Убивай), началась в середине семидесятых и продолжалась до девяностых.
© AFP 2024 / Carl de SouzaДом серийного убийцы Денниса Рейдера
Дом серийного убийцы Денниса Рейдера - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / Carl de Souza
Дом серийного убийцы Денниса Рейдера
В жилища маньяк проникал ночью, взламывая оконные рамы. Затем связывал хозяев и убивал. Среди жертв были мужчины, женщины, даже дети. Первое убийство совершил в январе 1974-го: расправился с семьей Отеро — мужем и женой, сыном и дочерью. Через несколько месяцев — еще одно преступление: спрятался в шкафу дома у 21-летней Кэтрин Брайт, дождался, когда она вернется, и зарезал.
С 1977 по 1991 год он убил еще пятерых. Детективы пришли к выводу, что Рейдеру просто нравилось наблюдать за агонией жертв. Он тщательно избавлялся от улик — сжигал одежду, в которой совершал преступления, стирал опечатки пальцев. При этом делал посмертные фото людей, иногда забирал что-то из вещей. "Трофеи" хранил дома и на работе.
"Нам нельзя было рыться в папиных вещах. Нас могли даже наказать за то, что мы приблизились к краю спальни", — признавалась Керри Роусон спустя годы в мемуарах.
© Фото : предоставлено Керри РоусонДеннис Рейдер с дочерью
Деннис Рейдер с дочерью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : предоставлено Керри Роусон
Деннис Рейдер с дочерью
Рейдер прятал дома вырезки из журналов, где сообщалось о громких убийствах, которые он совершил. Хранил набор для убийств — пластиковые наручники, веревку, изоленту, рабочие инструменты.
«

"Отец держал компрометирующие предметы у себя в офисе, который находился в том же здании, что и полицейский участок. Вещи жертв — на работе в запертом шкафу, дома под половицами, — объясняла Керри. — Он обманывал нас на протяжении трех десятилетий".

© AFP 2024 / Bo RaderCерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик
Cерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / Bo Rader
Cерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик
Рейдеру нравилось "играть" с детективами. Время от времени он отправлял в СМИ и полицейские участки зашифрованные послания, где описывал в деталях совершенные им же зверства. И в конце концов попался — сыщикам удалось отследить адрес и выйти на след маньяка.

"Впал в ярость"

Денниса Рейдера за десять убийств приговорили к десяти пожизненным срокам. Какое-то время дети и жена отправляли ему письма, где рассказывали, как проходят их будни. Но со временем прекратили контактировать. Керри впала в глубокую депрессию. Чтобы выйти из этого состояния, ей потребовалась помощь специалистов.
© AFP 2024 / Larry W. SmithCерийный убийца Деннис Рейдер во время сопровождения в исправительное учреждение Эльдорадо в штате Канзас
Cерийный убийца Деннис Рейдер во время сопровождения в исправительное учреждение Эльдорадо в штате Канзас - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / Larry W. Smith
Cерийный убийца Деннис Рейдер во время сопровождения в исправительное учреждение Эльдорадо в штате Канзас
Как призналась Роусон, терапия помогла взглянуть на события прошлого по-другому: "Поняла, что, вероятно, всю жизнь страдала от эмоционального насилия со стороны отца. Как и мама с братом Брайаном".
Рейдер мог агрессивно реагировать на мелочи. К примеру, как-то во время семейного похода на природу супруга Паула упала и подвернула лодыжку. Рейдер сорвался, начал кричать на нее, обвиняя в том, что она "испортила всем день". "Он впал в ярость. Не помню, чтобы когда-либо видела его таким безумным", — отмечает Керри.
Еще один случай. Рейдер после словесной перепалки схватил сына за шею и начал душить прямо за обеденным столом. Керри с матерью бросились разнимать. Потом все сделали вид, что ничего не произошло, и не обсуждали случившееся в семье.
© AFP 2024 / Bo RaderCерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик
Cерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / Bo Rader
Cерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик
В ходе следствия выяснилось, что в детстве Деннис мучил и убивал животных. Близкие не могли в это поверить.
«

"Слезы на его глазах я впервые увидела в мае 1993-го, когда нам пришлось усыпить 13-летнюю Пятнашку. Папа наткнулся на нее в нашем дворе — собака не могла пошевелить задними лапами. Ветеринар сказал, что уже ничего не поделаешь, — рассказывает Керри. — Спустя месяц отец приехал домой со спаниелем, который случайно залез в кабину его рабочего грузовика. Щенка никто не искал. Так он стал нашим Дадли".

Прошли годы, прежде чем Роусон смирилась с мыслью, что она — дочь серийного убийцы. Справиться помогла не только терапия, но и семья — муж и трое детей.
© Фото : предоставлено Керри РоусонДеннис Рейдер с дочерью
Деннис Рейдер с дочерью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : предоставлено Керри Роусон
Деннис Рейдер с дочерью
Несмотря ни на что, Керри скучает по Рейдеру: "Я люблю отца — того, которого знала".

Новые зацепки

Летом прошлого года стало известно, что Рейдера подозревают еще в нескольких преступлениях. Появились новые зацепки после обследования руин дома, где жил маньяк. Здание снесли еще в 2006-м.
© Фото : Osage County Sheriff’s OfficeСледственные действия на территории бывшего дома Денниса Рейдера в Парк-Сити
Следственные действия на территория бывшего дома Денниса Райдера в Парк-Сити - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Osage County Sheriff’s Office
Следственные действия на территории бывшего дома Денниса Рейдера в Парк-Сити
Под бетонным полом обнаружили дверь в небольшой подвал. В яме лежало несколько женских вещей — вероятно, убитых девушек. Одна из них — по версии следствия, 16-летняя Синтия Кини из Оклахомы — исчезла в 1976-м. Тело не нашли до сих пор.
Керри согласилась содействовать следствию — впервые за 18 лет с момента ареста навестила отца в тюрьме. Спрашивала у него о Кини и других возможных жертвах. В разговоре старалась избегать слова "убийство".
© Фото : Osage County Sheriff’s OfficeСледственные действия на территории бывшего дома Денниса Рейдера в Парк-Сити
Следственные действия на территории бывшего дома Денниса Рейдера в Парк-Сити - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Osage County Sheriff’s Office
Следственные действия на территории бывшего дома Денниса Рейдера в Парк-Сити
В комментарии журналистам Керри отметила: отец оценил, что она тщательно подготовилась к беседе. С теми, кто не вник в детали, "он даже не станет разговаривать". Роусон вела себя сдержанно и не давала волю эмоциям. Впрочем, Рейдер отрицает причастность к исчезновению Синтии.
Следствие продолжается. Детективы полагают, что преступник причастен еще к нескольким исчезновениям — как в Канзасе, так и в соседних штатах.
Cерийный убийца Деннис Рейдер в здании суда округа Седжвик - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
"Вдохновил Стивена Кинга". Самый жестокий маньяк США оставил новое послание
9 сентября 2023, 08:00
 
Канзас-Сити (Миссури)СШАОклахомаФБРВ миреКриминалОбществоУбийство
 
 
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