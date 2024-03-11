https://ria.ru/20240311/kharkov-1932208956.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.03.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание "Новости.Live". РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:15
2024-03-11T02:15
2024-03-11T02:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание "Новости.Live". "Взрывы в Харькове в понедельник, 11 марта, прогремели около 1.00", - пишет издание. Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
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харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Новости.Live": в Харькове прогремел ряд взрывов