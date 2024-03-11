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В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке
В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке - РИА Новости, 11.03.2024
В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке
Внутренняя проверка началась после того, как волгоградские фельдшеры скорой помощи ногами столкнули мужчину с лавочки, а затем попинали его на земле, сообщили... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:15
2024-03-11T15:15
2024-03-11T15:15
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волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Внутренняя проверка началась после того, как волгоградские фельдшеры скорой помощи ногами столкнули мужчину с лавочки, а затем попинали его на земле, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, как фельдшер скорой помощи ногами сталкивает с лавки лежавшего на ней мужчину, затем второй медик продолжил его пинать, пока человек не очнулся. По словам автора сообщения, действие происходило в Волгограде. "По данному факту проводится внутренняя проверка, устанавливаются личности работников… В администрации медицинской организации (Клинической станции скорой медпомощи – ред.) отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников", - сообщили в комитете.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, волгоградская область, здоровье - общество
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Здоровье - Общество
В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке
В Волгограде проверят инцидент с избиением мужчины фельдшерами скорой помощи
ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Внутренняя проверка началась после того, как волгоградские фельдшеры скорой помощи ногами столкнули мужчину с лавочки, а затем попинали его на земле, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, как фельдшер скорой помощи ногами сталкивает с лавки лежавшего на ней мужчину, затем второй медик продолжил его пинать, пока человек не очнулся. По словам автора сообщения, действие происходило в Волгограде.
"По данному факту проводится внутренняя проверка, устанавливаются личности работников… В администрации медицинской организации (Клинической станции скорой медпомощи – ред.) отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников", - сообщили в комитете.
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