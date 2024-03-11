https://ria.ru/20240311/izbienie-1932311342.html

В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке

В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке - РИА Новости, 11.03.2024

В Волгограде извинились за фельдшеров скорой, пинавших мужчину на лавке

Внутренняя проверка началась после того, как волгоградские фельдшеры скорой помощи ногами столкнули мужчину с лавочки, а затем попинали его на земле, сообщили... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:15

2024-03-11T15:15

2024-03-11T15:15

происшествия

волгоград

волгоградская область

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Внутренняя проверка началась после того, как волгоградские фельдшеры скорой помощи ногами столкнули мужчину с лавочки, а затем попинали его на земле, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, как фельдшер скорой помощи ногами сталкивает с лавки лежавшего на ней мужчину, затем второй медик продолжил его пинать, пока человек не очнулся. По словам автора сообщения, действие происходило в Волгограде. "По данному факту проводится внутренняя проверка, устанавливаются личности работников… В администрации медицинской организации (Клинической станции скорой медпомощи – ред.) отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников", - сообщили в комитете.

https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928740336.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, здоровье - общество