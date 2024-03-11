https://ria.ru/20240311/gavrilov-1932384134.html

Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону

Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону - РИА Новости, 11.03.2024

Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону

Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:29

2024-03-11T21:29

2024-03-11T21:29

россия

польша

вена

константин гаврилов

анджей дуда

нато

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ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею властей Польши повысить расходы стран НАТО на оборону. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Он заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс. "Понимаем, что поддержкой киевского режима и милитаристской риторикой государства Запада пытаются втянуть нашу страну в затратную гонку вооружений, чтобы добиться нашего "перенапряжения", как это уже было перед распадом СССР в 1980-е годы. Однако результат для НАТО будет ровно противоположный. Мы уже это видим по забастовкам фермеров по всей Европе. И это лишь начало. Альянс - это реликт "холодной войны", который давно утратил смысл своего существования", - отметил Гаврилов. По словам дипломата, "раздуваемый поляками и прибалтами "предвоенный психоз", сопровождаемый призывами к ремилитаризации континента, знаменует собой возвращение Запада к затачиванию военного планирования, ресурсов и инфраструктуры на осознанную конфронтацию с Российской Федерацией". "В этом же контексте рассматриваем призыв польского руководства увеличить расходы на оборону странами НАТО до 3%. Если таким образом натовские оппоненты желают нас запугать или оказать давление, то их усилия тщетны. Едва ли они могут соревноваться с Россией в плане военного строительства", - добавил глава делегации РФ. Он напомнил, что в 2024 году оборонная статья российского бюджета составляет около 10,7 триллиона рублей, то есть около 30%. "Это в десять раз больше в сравнении с польским предложением! Кроме того, Вооруженные силы России получат в этом году более 36 тысяч образцов военной техники и 16,5 миллиона средств поражения - колоссальный прирост за два года. А что у натовцев? Пустые оружейные склады. Прибалты и вовсе в будущем могут остаться без поддержки НАТО из-за недостаточного финансирования сферы обороны. У них даже нет достаточно финсредств для проведения учений", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

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Наталья Макарова

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Как расширялась НАТО Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас. 2024-03-11T21:29 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, польша, вена, константин гаврилов, анджей дуда, нато