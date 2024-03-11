Рейтинг@Mail.ru
Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/gavrilov-1932384134.html
Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону
Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону - РИА Новости, 11.03.2024
Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону
Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:29
2024-03-11T21:29
россия
польша
вена
константин гаврилов
анджей дуда
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_091e049d71ab17ae9435b2bfb98c86a0.jpg
ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею властей Польши повысить расходы стран НАТО на оборону. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Он заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс. "Понимаем, что поддержкой киевского режима и милитаристской риторикой государства Запада пытаются втянуть нашу страну в затратную гонку вооружений, чтобы добиться нашего "перенапряжения", как это уже было перед распадом СССР в 1980-е годы. Однако результат для НАТО будет ровно противоположный. Мы уже это видим по забастовкам фермеров по всей Европе. И это лишь начало. Альянс - это реликт "холодной войны", который давно утратил смысл своего существования", - отметил Гаврилов. По словам дипломата, "раздуваемый поляками и прибалтами "предвоенный психоз", сопровождаемый призывами к ремилитаризации континента, знаменует собой возвращение Запада к затачиванию военного планирования, ресурсов и инфраструктуры на осознанную конфронтацию с Российской Федерацией". "В этом же контексте рассматриваем призыв польского руководства увеличить расходы на оборону странами НАТО до 3%. Если таким образом натовские оппоненты желают нас запугать или оказать давление, то их усилия тщетны. Едва ли они могут соревноваться с Россией в плане военного строительства", - добавил глава делегации РФ. Он напомнил, что в 2024 году оборонная статья российского бюджета составляет около 10,7 триллиона рублей, то есть около 30%. "Это в десять раз больше в сравнении с польским предложением! Кроме того, Вооруженные силы России получат в этом году более 36 тысяч образцов военной техники и 16,5 миллиона средств поражения - колоссальный прирост за два года. А что у натовцев? Пустые оружейные склады. Прибалты и вовсе в будущем могут остаться без поддержки НАТО из-за недостаточного финансирования сферы обороны. У них даже нет достаточно финсредств для проведения учений", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html
https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html
россия
польша
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
2024-03-11T21:29
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29624eade5f035f8a990e7d3398a642e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, вена, константин гаврилов, анджей дуда, нато
Россия, Польша, Вена, Константин Гаврилов, Анджей Дуда, НАТО
Гаврилов прокомментировал идею Польши повысить расходы НАТО на оборону

Гаврилов: милитаристской риторикой Запад хочет втянуть Россию в гонку вооружений

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Своей милитаристской риторикой Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею властей Польши повысить расходы стран НАТО на оборону.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти Польши выступают за увеличение расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП при нынешнем нормативе в 2%. Он заявил, что это предложение адресовано РФ, чтобы показать, на что способен альянс.
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
10 марта, 20:53
"Понимаем, что поддержкой киевского режима и милитаристской риторикой государства Запада пытаются втянуть нашу страну в затратную гонку вооружений, чтобы добиться нашего "перенапряжения", как это уже было перед распадом СССР в 1980-е годы. Однако результат для НАТО будет ровно противоположный. Мы уже это видим по забастовкам фермеров по всей Европе. И это лишь начало. Альянс - это реликт "холодной войны", который давно утратил смысл своего существования", - отметил Гаврилов.
По словам дипломата, "раздуваемый поляками и прибалтами "предвоенный психоз", сопровождаемый призывами к ремилитаризации континента, знаменует собой возвращение Запада к затачиванию военного планирования, ресурсов и инфраструктуры на осознанную конфронтацию с Российской Федерацией".
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Красная линия". В США выдвинули НАТО ультиматум из-за Украины
10 марта, 09:00
"В этом же контексте рассматриваем призыв польского руководства увеличить расходы на оборону странами НАТО до 3%. Если таким образом натовские оппоненты желают нас запугать или оказать давление, то их усилия тщетны. Едва ли они могут соревноваться с Россией в плане военного строительства", - добавил глава делегации РФ.
Он напомнил, что в 2024 году оборонная статья российского бюджета составляет около 10,7 триллиона рублей, то есть около 30%. "Это в десять раз больше в сравнении с польским предложением! Кроме того, Вооруженные силы России получат в этом году более 36 тысяч образцов военной техники и 16,5 миллиона средств поражения - колоссальный прирост за два года. А что у натовцев? Пустые оружейные склады. Прибалты и вовсе в будущем могут остаться без поддержки НАТО из-за недостаточного финансирования сферы обороны. У них даже нет достаточно финсредств для проведения учений", - заключил дипломат.
 
РоссияПольшаВенаКонстантин ГавриловАнджей ДудаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала