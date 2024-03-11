https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932277893.html

Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране

Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране - РИА Новости, 11.03.2024

Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране

Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии, заявил РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:02

2024-03-11T13:02

2024-03-11T13:02

в мире

флориан филиппо

франция

стефан сежурне

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад (2002-2004 гг. в правительстве президента Жака Ширака – ред.) – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал Филиппо. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. Комментируя неспособность европейских политиков договариваться и сдерживать взятые на себя обязательства, Путин заявил, что на Западе "не с кем разговаривать". В интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков заявлял, что Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию и утратил способность к совместной выработке решений, работая "по методичкам". В начале января президент Франции Эммануэль Макрон произвел очередные перестановки в правительстве. Пост премьер-министра занял 34-летний Габриэль Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории пятой республики. Главой МИД был назначен его бывший супруг 38-летний Стефан Сежурне, ранее возглавлявший президентскую фракцию в Европарламенте. В интервью изданию Parisien Сежурне подтвердил, что страдает дислексией, отметив, что "почти полностью избавился от недостатков устной речи, но они проявляются в моменты усталости и стресса".

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, флориан филиппо, франция, стефан сежурне