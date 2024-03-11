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Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране - РИА Новости, 11.03.2024
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13:02 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932277893.html
Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране
Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране - РИА Новости, 11.03.2024
Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране
Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии, заявил РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:02
2024-03-11T13:02
в мире
флориан филиппо
франция
стефан сежурне
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад (2002-2004 гг. в правительстве президента Жака Ширака – ред.) – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал Филиппо. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. Комментируя неспособность европейских политиков договариваться и сдерживать взятые на себя обязательства, Путин заявил, что на Западе "не с кем разговаривать". В интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков заявлял, что Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию и утратил способность к совместной выработке решений, работая "по методичкам". В начале января президент Франции Эммануэль Макрон произвел очередные перестановки в правительстве. Пост премьер-министра занял 34-летний Габриэль Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории пятой республики. Главой МИД был назначен его бывший супруг 38-летний Стефан Сежурне, ранее возглавлявший президентскую фракцию в Европарламенте. В интервью изданию Parisien Сежурне подтвердил, что страдает дислексией, отметив, что "почти полностью избавился от недостатков устной речи, но они проявляются в моменты усталости и стресса".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, флориан филиппо, франция, стефан сежурне
В мире, Флориан Филиппо, Франция, Стефан Сежурне
Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране

Филиппо: уровень французских политиков и дипломатов резко снизился за 20 лет

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад (2002-2004 гг. в правительстве президента Жака Ширака – ред.) – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал Филиппо.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. Комментируя неспособность европейских политиков договариваться и сдерживать взятые на себя обязательства, Путин заявил, что на Западе "не с кем разговаривать".
В интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков заявлял, что Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию и утратил способность к совместной выработке решений, работая "по методичкам".
В начале января президент Франции Эммануэль Макрон произвел очередные перестановки в правительстве. Пост премьер-министра занял 34-летний Габриэль Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории пятой республики. Главой МИД был назначен его бывший супруг 38-летний Стефан Сежурне, ранее возглавлявший президентскую фракцию в Европарламенте. В интервью изданию Parisien Сежурне подтвердил, что страдает дислексией, отметив, что "почти полностью избавился от недостатков устной речи, но они проявляются в моменты усталости и стресса".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
08:00
 
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