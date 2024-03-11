Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране
Филиппо: уровень французских политиков и дипломатов резко снизился за 20 лет
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад (2002-2004 гг. в правительстве президента Жака Ширака – ред.) – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал Филиппо.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. Комментируя неспособность европейских политиков договариваться и сдерживать взятые на себя обязательства, Путин заявил, что на Западе "не с кем разговаривать".
В интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков заявлял, что Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию и утратил способность к совместной выработке решений, работая "по методичкам".
В начале января президент Франции Эммануэль Макрон произвел очередные перестановки в правительстве. Пост премьер-министра занял 34-летний Габриэль Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории пятой республики. Главой МИД был назначен его бывший супруг 38-летний Стефан Сежурне, ранее возглавлявший президентскую фракцию в Европарламенте. В интервью изданию Parisien Сежурне подтвердил, что страдает дислексией, отметив, что "почти полностью избавился от недостатков устной речи, но они проявляются в моменты усталости и стресса".