https://ria.ru/20240311/fermery-1932281600.html

Польские фермеры перестали пропускать автобусы на одном из КПП

Польские фермеры перестали пропускать автобусы на одном из КПП - РИА Новости, 11.03.2024

Польские фермеры перестали пропускать автобусы на одном из КПП

Польские фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе, сообщило в понедельник украинское... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:12

2024-03-11T13:12

2024-03-11T13:12

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всемирная торговая организация (вто)

украинское зерно

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Польские фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на украинских водителей, застрявших на границе. "Протестующие в Польше фермеры на КПП Ягодин-Дорогуск перестали пропускать пассажирские автобусы, которые едут из Украины в Польшу и наоборот", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240309/fermery-1932050789.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно