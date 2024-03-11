https://ria.ru/20240311/dobro-1932280301.html
В Ростовской области стартовала эстафета добрых дел
В Ростовской области стартовала эстафета добрых дел - РИА Новости, 11.03.2024
В Ростовской области стартовала эстафета добрых дел
Эстафета добрых дел, в рамках которой жители Ростовской области смогут рассказать о совершенных ими хороших поступках и посоревноваться в их количестве,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:09
2024-03-11T13:09
2024-03-11T13:25
общество
ростовская область
новочеркасск
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Эстафета добрых дел, в рамках которой жители Ростовской области смогут рассказать о совершенных ими хороших поступках и посоревноваться в их количестве, стартовала в Новочеркасске, сообщает правительство региона. "Одно из центральных мероприятий Года добрых дел, объявленного в 2024 году в Ростовской области, состоялось в Новочеркасске. Нажав символическую кнопку, глава региона Василий Голубев вместе с волонтерами запустил "Счетчик добрых дел", - говорится в сообщении. Теперь на специально созданной платформе в сети интернет любой житель Ростовской области сможет рассказать о совершенном им добром деле: участии в субботнике, благотворительном мероприятии, помощи в проведении различных акций. Участники эстафеты смогут следить за количеством совершенных таких поступков в режиме онлайн. Те, на чьем счету окажется наибольшее количество совершенных добрых дел, будут поощрены. Победителей назовут в конце года - на региональном фестивале "Доброфест". Губернатор подчеркнул, что в 2023 году в добровольчество были вовлечены больше 327 тысяч жителей региона. Неравнодушные люди помогали тем, кому трудно, отдельное внимание уделяли помощи участникам спецоперации и членам их семей. "И сегодня важнейшей ценностью остаётся милосердие. Не зря говорят: "Быть добру на Дону!". Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел", - сказал Голубев.
https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ростовская область, новочеркасск, василий голубев
Общество, Ростовская область, Новочеркасск, Василий Голубев, Ростовская область
В Ростовской области стартовала эстафета добрых дел
В Ростовской области в Новочеркасске стартовала эстафета добрых дел
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Эстафета добрых дел, в рамках которой жители Ростовской области смогут рассказать о совершенных ими хороших поступках и посоревноваться в их количестве, стартовала в Новочеркасске, сообщает правительство региона.
"Одно из центральных мероприятий Года добрых дел, объявленного в 2024 году в Ростовской области, состоялось в Новочеркасске. Нажав символическую кнопку, глава региона Василий Голубев
вместе с волонтерами запустил "Счетчик добрых дел", - говорится в сообщении.
Фестиваль добрых дел "Путешествие в Рождество"
Теперь на специально созданной платформе в сети интернет любой житель Ростовской области сможет рассказать о совершенном им добром деле: участии в субботнике, благотворительном мероприятии, помощи в проведении различных акций. Участники эстафеты смогут следить за количеством совершенных таких поступков в режиме онлайн.
Те, на чьем счету окажется наибольшее количество совершенных добрых дел, будут поощрены. Победителей назовут в конце года - на региональном фестивале "Доброфест".
Губернатор подчеркнул, что в 2023 году в добровольчество были вовлечены больше 327 тысяч жителей региона. Неравнодушные люди помогали тем, кому трудно, отдельное внимание уделяли помощи участникам спецоперации и членам их семей.
"И сегодня важнейшей ценностью остаётся милосердие. Не зря говорят: "Быть добру на Дону!". Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел", - сказал Голубев.
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