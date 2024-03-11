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В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов - РИА Новости, 11.03.2024
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11:57 11.03.2024 (обновлено: 12:00 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/birzha-1932262854.html
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов - РИА Новости, 11.03.2024
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов
Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:57
2024-03-11T12:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, говорится на сайте Банка России. "Указом Президента Российской Федерации № 844 определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях. Это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу", - говорится в сообщении ЦБ РФ. "Те бумаги, которые были заблокированы после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у вашего брокера или депозитария", - уточняется там же.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов

ЦБ: бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, говорится на сайте Банка России.
"Указом Президента Российской Федерации № 844 определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях. Это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Те бумаги, которые были заблокированы после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у вашего брокера или депозитария", - уточняется там же.
Где заморожены активы Центробанка России
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