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В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов - РИА Новости, 11.03.2024
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов
Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:57
2024-03-11T11:57
2024-03-11T12:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, говорится на сайте Банка России. "Указом Президента Российской Федерации № 844 определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях. Это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу", - говорится в сообщении ЦБ РФ. "Те бумаги, которые были заблокированы после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у вашего брокера или депозитария", - уточняется там же.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали детали обмена замороженных активов
ЦБ: бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен