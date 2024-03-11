https://ria.ru/20240311/belorussiya-1932280152.html
В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны
В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны - РИА Новости, 11.03.2024
В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны
В ВС Белоруссии уделяется большое внимание боеготовности в связи с учениями НАТО вблизи границ республики, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил – РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:09
2024-03-11T13:09
2024-03-11T13:16
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МИНСК, 11 мар - РИА Новости. В ВС Белоруссии уделяется большое внимание боеготовности в связи с учениями НАТО вблизи границ республики, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич."В сложившихся обостренных условиях военно-политической обстановки, в вооруженных силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности", - приводит слова Гулевича пресс-служба минобороны в Telegram-канале.По его словам, "особенно это характерно для настоящего времени, когда вблизи наших границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ"."Это и учение "Драгун" с силами специальных операций на территории Польши, учение "Стойкий защитник", которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) является одним из самых крупномасштабных", - отметил начальник генштаба Белоруссии.Он сообщил, что "учитывая сложившиеся условия, в вооруженных силах с сегодняшнего дня начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности"."В рамках отданных боевых распоряжений назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий. В последующем мероприятия комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество привлекаемых сил и средств для проведения проверки", - отметил он.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, нато, в мире
В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны
Генштаб Белоруссии: ВС уделяют большое внимание боеготовности из-за учений НАТО
МИНСК, 11 мар - РИА Новости.
В ВС Белоруссии уделяется большое внимание боеготовности в связи с учениями НАТО вблизи границ республики, заявил
начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.
"В сложившихся обостренных условиях военно-политической обстановки, в вооруженных силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности", - приводит слова Гулевича пресс-служба минобороны в Telegram-канале.
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По его словам, "особенно это характерно для настоящего времени, когда вблизи наших границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ".
"Это и учение "Драгун" с силами специальных операций на территории Польши, учение "Стойкий защитник", которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) является одним из самых крупномасштабных", - отметил начальник генштаба Белоруссии
.
Он сообщил, что "учитывая сложившиеся условия, в вооруженных силах с сегодняшнего дня начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности".
"В рамках отданных боевых распоряжений назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий. В последующем мероприятия комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество привлекаемых сил и средств для проведения проверки", - отметил он.
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