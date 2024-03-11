https://ria.ru/20240311/belorussiya-1932280152.html

В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны

В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны - РИА Новости, 11.03.2024

В Генштабе Белоруссии прокомментировали учения НАТО вблизи границ страны

В ВС Белоруссии уделяется большое внимание боеготовности в связи с учениями НАТО вблизи границ республики, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил – РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:09

2024-03-11T13:09

2024-03-11T13:16

белоруссия

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847040582_0:175:1053:767_1920x0_80_0_0_28696d48159738b91dcb65fe74667a62.jpg

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. В ВС Белоруссии уделяется большое внимание боеготовности в связи с учениями НАТО вблизи границ республики, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич."В сложившихся обостренных условиях военно-политической обстановки, в вооруженных силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности", - приводит слова Гулевича пресс-служба минобороны в Telegram-канале.По его словам, "особенно это характерно для настоящего времени, когда вблизи наших границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ"."Это и учение "Драгун" с силами специальных операций на территории Польши, учение "Стойкий защитник", которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) является одним из самых крупномасштабных", - отметил начальник генштаба Белоруссии.Он сообщил, что "учитывая сложившиеся условия, в вооруженных силах с сегодняшнего дня начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности"."В рамках отданных боевых распоряжений назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий. В последующем мероприятия комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество привлекаемых сил и средств для проведения проверки", - отметил он.

https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, нато, в мире