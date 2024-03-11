https://ria.ru/20240311/avdeevskoe-1932294267.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:04

2024-03-11T14:04

2024-03-11T18:56

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

сша

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить 11 контратак штурмовых отрядов 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР, а также уничтожить два украинских склада боеприпасов.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированных бригад ВСУ возле Красногоровки и Раздоловки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить атаку солдат 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в ДНР и уничтожить три полевых склада боеприпасов.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны возле Водяного в ДНР и Червоного в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Херсонском направлении. Также удалось отразить атаку солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 142 районах. В числе прочего уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками. Также удалось поразить два пункта временной дислокации иностранных наемников.В свою очередь, средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

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https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932218175.html

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Минобороны об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. 2024-03-11T14:04 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, сша