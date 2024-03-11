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Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 11.03.2024 (обновлено: 18:56 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/avdeevskoe-1932294267.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:04
2024-03-11T18:56
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
сша
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить 11 контратак штурмовых отрядов 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР, а также уничтожить два украинских склада боеприпасов.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированных бригад ВСУ возле Красногоровки и Раздоловки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить атаку солдат 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в ДНР и уничтожить три полевых склада боеприпасов.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны возле Водяного в ДНР и Червоного в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Херсонском направлении. Также удалось отразить атаку солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 142 районах. В числе прочего уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками. Также удалось поразить два пункта временной дислокации иностранных наемников.В свою очередь, средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников в зоне спецоперации.
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донецкая народная республика
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Минобороны об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, США
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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Кроме того, удалось отразить 11 контратак штурмовых отрядов 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР, а также уничтожить два украинских склада боеприпасов.
Потери противника составили:
  • свыше 430 военнослужащих;
  • танк Abrams производства США;
  • две боевые бронированные машины;
  • 18 автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
  • гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии;
  • две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • гаубицу Д-30;
  • орудие М101 производства США.
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Донецкое направление

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированных бригад ВСУ возле Красногоровки и Раздоловки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить атаку солдат 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в ДНР и уничтожить три полевых склада боеприпасов.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • три самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • две гаубицы Д-20.
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Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны возле Водяного в ДНР и Червоного в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • свыше 140 военнослужащих;
  • восемь пикапов;
  • буксируемое орудие М119 производства США.
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Херсонское направление

Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Херсонском направлении. Также удалось отразить атаку солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять автомобилей;
  • гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 142 районах. В числе прочего уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками. Также удалось поразить два пункта временной дислокации иностранных наемников.
В свою очередь, средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников в зоне спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСША
 
 
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