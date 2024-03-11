Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении очередного танка Abrams в зоне СВО
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось отразить 11 контратак штурмовых отрядов 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР, а также уничтожить два украинских склада боеприпасов.
Потери противника составили:
- свыше 430 военнослужащих;
- танк Abrams производства США;
- две боевые бронированные машины;
- 18 автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
- боевая машина РСЗО "Град";
- самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
- гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.
Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- два пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированных бригад ВСУ возле Красногоровки и Раздоловки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить атаку солдат 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в ДНР и уничтожить три полевых склада боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три пикапа;
- три самоходные артиллерийские установки "Акация";
- две гаубицы Д-20.
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны возле Водяного в ДНР и Червоного в Запорожской области.
Потери противника составили:
- свыше 140 военнослужащих;
- восемь пикапов;
- буксируемое орудие М119 производства США.
Херсонское направление
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Херсонском направлении. Также удалось отразить атаку солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- один танк;
- пять автомобилей;
- гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 142 районах. В числе прочего уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками. Также удалось поразить два пункта временной дислокации иностранных наемников.
В свою очередь, средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников в зоне спецоперации.