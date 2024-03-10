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"Предатели": жене Зеленского припомнили военный компромат - РИА Новости, 10.03.2024
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02:13 10.03.2024 (обновлено: 06:13 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/zelenskiy-1932093111.html
"Предатели": жене Зеленского припомнили военный компромат
"Предатели": жене Зеленского припомнили военный компромат - РИА Новости, 10.03.2024
"Предатели": жене Зеленского припомнили военный компромат
Публикация Елены Зеленской с призывом к борьбе вызвала негативную реакцию украинских пользователей социальной сети X, некоторые из которых припомнили ей... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:13
2024-03-10T06:13
в мире
украина
елена зеленская
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Публикация Елены Зеленской с призывом к борьбе вызвала негативную реакцию украинских пользователей социальной сети X, некоторые из которых припомнили ей "компромат", распространенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.В 2019 году Порошенко опубликовал скриншот страницы Зеленской в соцсети Facebook* с публикацией от 2014 года, в которой было обещано вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о передвижении украинских военных в Донбассе.Сама Зеленская признала, что поделилась этой публикацией, в то же время сославшись на "незнание" того, как работает соцсеть. По ее словам, она "не помнила", с какой страницы был сделан репост. Вскоре после этого Елена Зеленская попала в базу данных сайта "Миротворец"."Боритесь-поборете...15 тысяч за информацию...мы все помним", — написал Дядько."Здесь ты тоже боролась, но есть нюанс", — отметил неВатний Краматорськ, поделившись скриншотом той самой публикации Зеленской."Где ты борешься? Где?!" — поинтересовался Oleksandr Razumnij."С бандой мошенников, воров и предателей очень трудно одержать победу", — заявил Орест."И тебя поборем, и твоего мужа", — написала Angry Witch.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932073929.html
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в мире, украина, елена зеленская, петр порошенко, россия
В мире, Украина, Елена Зеленская, Петр Порошенко, Россия

"Предатели": жене Зеленского припомнили военный компромат

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Публикация Елены Зеленской с призывом к борьбе вызвала негативную реакцию украинских пользователей социальной сети X, некоторые из которых припомнили ей "компромат", распространенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В 2019 году Порошенко опубликовал скриншот страницы Зеленской в соцсети Facebook* с публикацией от 2014 года, в которой было обещано вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о передвижении украинских военных в Донбассе.
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Сама Зеленская признала, что поделилась этой публикацией, в то же время сославшись на "незнание" того, как работает соцсеть. По ее словам, она "не помнила", с какой страницы был сделан репост. Вскоре после этого Елена Зеленская попала в базу данных сайта "Миротворец".
«
"Боритесь-поборете...15 тысяч за информацию...мы все помним", — написал Дядько.
"Здесь ты тоже боролась, но есть нюанс", — отметил неВатний Краматорськ, поделившись скриншотом той самой публикации Зеленской.
"Где ты борешься? Где?!" — поинтересовался Oleksandr Razumnij.
«
"С бандой мошенников, воров и предателей очень трудно одержать победу", — заявил Орест.
"И тебя поборем, и твоего мужа", — написала Angry Witch.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаЕлена ЗеленскаяПетр ПорошенкоРоссия
 
 
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