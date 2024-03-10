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Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог

Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог - РИА Новости, 10.03.2024

Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог

Мужчина, задержанный после того, как врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, был отпущен под залог, информирует газета inews со ссылкой... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T22:05

2024-03-10T22:05

2024-03-10T22:05

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчина, задержанный после того, как врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, был отпущен под залог, информирует газета inews со ссылкой на полицию. "Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца , был освобожден под залог, сообщила полиция", - пишет издание. Отмечается, что полиция продолжает расследование, однако этот случай, по мнению правоохранителей, не связан с терроризмом. Ранее газета Daily Express со ссылкой на данные местной полиции сообщила, что инцидент произошел ночью 9 марта. Водитель был арестован по подозрению в нанесении "противозаконного ущерба".

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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