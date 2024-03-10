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Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог
Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог - РИА Новости, 10.03.2024
Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог
Мужчина, задержанный после того, как врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, был отпущен под залог, информирует газета inews со ссылкой... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T22:05
2024-03-10T22:05
2024-03-10T22:05
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчина, задержанный после того, как врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, был отпущен под залог, информирует газета inews со ссылкой на полицию. "Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца , был освобожден под залог, сообщила полиция", - пишет издание. Отмечается, что полиция продолжает расследование, однако этот случай, по мнению правоохранителей, не связан с терроризмом. Ранее газета Daily Express со ссылкой на данные местной полиции сообщила, что инцидент произошел ночью 9 марта. Водитель был арестован по подозрению в нанесении "противозаконного ущерба".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, авто, великобритания
В мире, Лондон, Авто, Великобритания
Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог
inews: полиция отпустила под залог въехавшего в ворота Букингемского дворца
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Мужчина, задержанный после того, как врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, был отпущен под залог, информирует газета inews
со ссылкой на полицию.
"Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца , был освобожден под залог, сообщила полиция", - пишет издание.
Отмечается, что полиция продолжает расследование, однако этот случай, по мнению правоохранителей, не связан с терроризмом.
Ранее газета Daily Express со ссылкой на данные местной полиции сообщила, что инцидент произошел ночью 9 марта. Водитель был арестован по подозрению в нанесении "противозаконного ущерба".
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