https://ria.ru/20240310/zakharova-1932187838.html

Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге

Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге - РИА Новости, 11.03.2024

Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T20:33

2024-03-10T20:33

2024-03-11T00:09

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

киев

дмитрий кулеба

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. "Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", написала она в своем Telegram-канале. "Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", - заключила Захарова. В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. На это глава украинского МИД заявил, что Украина "никогда не поднимала других флагов".

https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, мария захарова, евросоюз, папа римский