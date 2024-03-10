https://ria.ru/20240310/zakharova-1932187838.html
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге - РИА Новости, 11.03.2024
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T20:33
2024-03-10T20:33
2024-03-11T00:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. "Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", написала она в своем Telegram-канале. "Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", - заключила Захарова. В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. На это глава украинского МИД заявил, что Украина "никогда не поднимала других флагов".
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html
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Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге
Захарова о словах Кулебы: в Евросоюз не вступили, но флаг их везде понацепили