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Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 10.03.2024 (обновлено: 00:09 11.03.2024)
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932187838.html
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге - РИА Новости, 11.03.2024
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T20:33
2024-03-11T00:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. "Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", написала она в своем Telegram-канале. "Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", - заключила Захарова. В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. На это глава украинского МИД заявил, что Украина "никогда не поднимала других флагов".
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, мария захарова, евросоюз, папа римский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Мария Захарова, Евросоюз, Папа Римский
Захарова прокомментировала слова Кулебы о флаге

Захарова о словах Кулебы: в Евросоюз не вступили, но флаг их везде понацепили

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге.
«
"Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", написала она в своем Telegram-канале.
«
"Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", - заключила Захарова.
В субботу, 9 марта, швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. На это глава украинского МИД заявил, что Украина "никогда не поднимала других флагов".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДмитрий КулебаМария ЗахароваЕвросоюзПапа Римский
 
 
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