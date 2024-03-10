https://ria.ru/20240310/vybory-1932185919.html

В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России

В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024

В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России

Жители Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:18

2024-03-10T20:18

2024-03-10T20:18

выборы президента россии — 2024

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мариуполь

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня первый день голосования. Выборная кампания на досрочном голосовании пройдет с 10 по 14 число. А 15, 16, 17 числа будут проходить голосования на участковых избирательных комиссиях", - рассказал член территориальной избирательной комиссии №32 Мариуполя Юрий Дацына. Отдать свой голос на досрочном голосовании пришли участники спортивного клуба "Ахиллес". "В рамках выборов президента 2024 года пришли всей дружной командой отдать свой гражданский долг и сделать выбор в пользу своего человека. Я думаю, что в наше время это очень важно - каждый человек должен принимать участие в общественных организациях, вносить вклад в общество, а выборы президента и голосование на них - неотъемлемая часть такого вклада", - отметил руководитель спортивного клуба "Ахиллес" Александр Сливной. Сегодня в ДНР стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента Российской Федерации. Ранее, как заявлял РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Досрочное голосование на выборах президента в Мариуполе Досрочное голосование на выборах президента проходит в Мариуполе 2024-03-10T20:18 true PT0M52S

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Наталья Макарова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика