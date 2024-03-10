https://ria.ru/20240310/vybory-1932185919.html
В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России
В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024
В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России
Жители Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:18
2024-03-10T20:18
2024-03-10T20:18
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МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня первый день голосования. Выборная кампания на досрочном голосовании пройдет с 10 по 14 число. А 15, 16, 17 числа будут проходить голосования на участковых избирательных комиссиях", - рассказал член территориальной избирательной комиссии №32 Мариуполя Юрий Дацына. Отдать свой голос на досрочном голосовании пришли участники спортивного клуба "Ахиллес". "В рамках выборов президента 2024 года пришли всей дружной командой отдать свой гражданский долг и сделать выбор в пользу своего человека. Я думаю, что в наше время это очень важно - каждый человек должен принимать участие в общественных организациях, вносить вклад в общество, а выборы президента и голосование на них - неотъемлемая часть такого вклада", - отметил руководитель спортивного клуба "Ахиллес" Александр Сливной. Сегодня в ДНР стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента Российской Федерации. Ранее, как заявлял РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932185345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12880834ed175718bf5ce7ff4874a647.jpg
Досрочное голосование на выборах президента в Мариуполе
Досрочное голосование на выборах президента проходит в Мариуполе
2024-03-10T20:18
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика
Выборы президента России — 2024, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России
Жители Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента
МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня первый день голосования. Выборная кампания на досрочном голосовании пройдет с 10 по 14 число. А 15, 16, 17 числа будут проходить голосования на участковых избирательных комиссиях", - рассказал член территориальной избирательной комиссии №32 Мариуполя Юрий Дацына.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Отдать свой голос на досрочном голосовании пришли участники спортивного клуба "Ахиллес".
"В рамках выборов президента 2024 года пришли всей дружной командой отдать свой гражданский долг и сделать выбор в пользу своего человека. Я думаю, что в наше время это очень важно - каждый человек должен принимать участие в общественных организациях, вносить вклад в общество, а выборы президента и голосование на них - неотъемлемая часть такого вклада", - отметил руководитель спортивного клуба "Ахиллес" Александр Сливной.
Сегодня в ДНР
стартовал первый день полномасштабного досрочного голосования в выборах президента Российской Федерации. Ранее, как заявлял РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий
, досрочное голосование в ДНР началось 25 февраля 2024 года. Оно проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, что вызвано вопросами обеспечения безопасности.