https://ria.ru/20240310/vybory-1932143494.html

В ДНР стартовал первый день досрочного голосования

В ДНР стартовал первый день досрочного голосования - РИА Новости, 10.03.2024

В ДНР стартовал первый день досрочного голосования

Первый день полномасштабного досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации стартовал в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:30

2024-03-10T14:30

2024-03-10T14:42

выборы президента россии — 2024

николай харитонов

владимир путин

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МАКЕЕВКА (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Первый день полномасштабного досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации стартовал в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Досрочное голосование проходит для того, чтобы люди, которые не смогут посетить участки, смогли заранее отдать свой голос за наше будущее", - рассказала журналистам член участковой избирательной комиссии №545 г. Макеевки Анастасия Юрьева. На один из таких участков пришли отдать свой голос макеевские металлурги. Одна из участниц досрочного голосования, начальник смены транспортного цеха Макеевского металлургического завода Инна Корнивец, рассказала, почему решила проголосовать на выборах президента. "Мы пришли командой, потому что мы считаем (участие в голосовании - ред.) своим долгом. Мы голосуем за президента (РФ - ред.) в первый раз. Очень сопереживаю за участие нашего региона в общей судьбе России", - рассказала она журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Ранее председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал РИА Новости, что досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей. Полномасштабное досрочное голосование начнется с 10 марта 2024 года и продлится до 14 марта 2024 года включительно, добавил он. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20240309/vybory-1932004118.html

https://ria.ru/20240307/vybory-1931610724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, политика