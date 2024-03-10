В ДНР стартовал первый день досрочного голосования
В ДНР стартовал первый день досрочного голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМужчина опускает в урну бюллетень на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР. 10 марта 2024
Мужчина опускает в урну бюллетень на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в ДНР. 10 марта 2024
МАКЕЕВКА (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Первый день полномасштабного досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации стартовал в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Досрочное голосование проходит для того, чтобы люди, которые не смогут посетить участки, смогли заранее отдать свой голос за наше будущее", - рассказала журналистам член участковой избирательной комиссии №545 г. Макеевки Анастасия Юрьева.
На один из таких участков пришли отдать свой голос макеевские металлурги. Одна из участниц досрочного голосования, начальник смены транспортного цеха Макеевского металлургического завода Инна Корнивец, рассказала, почему решила проголосовать на выборах президента.
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"Мы пришли командой, потому что мы считаем (участие в голосовании - ред.) своим долгом. Мы голосуем за президента (РФ - ред.) в первый раз. Очень сопереживаю за участие нашего региона в общей судьбе России", - рассказала она журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал РИА Новости, что досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей. Полномасштабное досрочное голосование начнется с 10 марта 2024 года и продлится до 14 марта 2024 года включительно, добавил он.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.