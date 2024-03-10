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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T05:58
2024-03-10T05:58
2024-03-10T06:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 04.54 мск."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - пишет "Общественное" в своем Telegram-канале.Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html
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Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области на фоне тревоги прогремел ряд взрывов