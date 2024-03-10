https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932100177.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T05:58

2024-03-10T05:58

2024-03-10T06:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 04.54 мск."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - пишет "Общественное" в своем Telegram-канале.Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240305/sholts-1931151771.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире