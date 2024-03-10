https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

Глава МИД Польши заявил, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине

Глава МИД Польши заявил, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине - РИА Новости, 10.03.2024

Глава МИД Польши заявил, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:22

2024-03-10T15:22

2024-03-10T16:23

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP."Солдаты из НАТО уже на Украине", — утверждает он.Сикорский добавил, что не собирается разглашать, какие государства отправили туда своих военных, "в отличие от некоторых политиков".Накануне дипломат заявил, что переброску солдат из западных стран на территорию Украины "нельзя считать немыслимой". Он также отметил, что ценит эту инициативу президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.

https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html

https://ria.ru/20240310/italiya-1932130198.html

https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html

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в мире, украина, франция, германия, радослав сикорский, олаф шольц, борис писториус, нато